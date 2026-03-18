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FRANCE

ASSE Mercato – INFO BUT! : Kilmer Sports est fixé pour Amougou

Par Bastien Aubert - 18 Mar 2026, 12:47
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Mathis Amougou (RC Strasbourg)
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non officiel
Deux feux verts. La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts. ?

Ouvert à un retour de Mathis Amougou (RC Strasbourg, 20 ans) à l’ASSE, en cas de retour en Ligue 1, Kilmer Sports Ventures est déjà fixé sur les conditions d’une telle opération.

Quel avenir pour Mathis Amougou ? Cantonné au banc des remplaçants au RC Strasbourg cette saison, le milieu de terrain de 20 ans pourrait bien voir son avenir s’écrire loin de l’Alsace au prochain mercato estival. Hier, on a ainsi appris que l’ASSE surveillait de près la situation de son ancien talent et envisageait un retour en cas de montée en Ligue 1 en fin de saison.

BlueCo veut une option d’achat obligatoire

Les Verts auraient même maintenu des contacts réguliers avec l’entourage d’Amougou ces derniers mois, preuve que l’idée d’un retour au bercail n’aurait jamais totalement disparu. Du côté du RC Strasbourg, un doute existerait sur sa capacité à exister en Ligue 1.

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BlueCo ne serait donc pas fermé à l’idée d’un départ sous forme de prêt. Selon nos informations, les propriétaires du club souhaitent néanmoins l’accompagner d’une option d’achat obligatoire fixée à 10 millions d’euros. Si l’ASSE met ce prix-là, Amougou ne sera pas retenu cet été.

Les supporters de l’ASSE pas emballés

Biberonné dans le Forez, l’intéressé ne serait pas contre un retour. Ce dernier se rappelle qu’il avait quitté l’ASSE en janvier 2025 avec de grandes promesses pour rejoindre Chelsea, intégré au vaste projet de développement des jeunes talents porté par BlueCo. Dans la foulée, le milieu axial avait été prêté au RC Strasbourg, autre club du groupe. Avec l’insuccès que l’on sait désormais.

Outre le volet financier, il reste toutefois une condition majeur à un potentiel retour d’Amougou à l’ASSE : la remontée du club stéphanois en Ligue 1. Et dernier point névralgique de ce dossier : chez les supporters, l’idée d’un retour d’Amougou au bercail ne remporterait pas tous les suffrages.

Bastien Aubert

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2

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