Ciblé cet hiver par le FC Nantes et le FC Barcelone, Oskar Pietuszewski (17 ans) a explosé depuis son arrivée au FC Porto. Désormais, un nouveau prétendant insiste : l’ASSE, poussée en coulisses par Kilmer Sports.

C’est une trajectoire qui commence à faire du bruit en Europe. Recruté en janvier 2026 par le FC Porto après un mercato où il a fait tourner des têtes, Oskar Pietuszewski n’a pas mis longtemps à justifier les espoirs placés en lui. Match après match, le Polonais s’impose comme l’une des sensations du championnat portugais, au point de changer totalement de statut en quelques semaines : il est désormais considéré comme incontournable au Portugal.

Mais cette montée en puissance a un goût amer pour certains. Car lors du dernier mercato hivernal, le FC Nantes en avait fait une priorité. Même constat du côté du FC Barcelone, séduit par son potentiel et sa marge de progression. Deux clubs qui sont finalement restés à quai, pendant que le FC Porto bouclait l’opération pour 8 millions d’euros, plus 2 millions de bonus.

Et maintenant, Pietuszewski fait rêver l’ASSE !

Depuis, tout s’est accéléré. La prestation de Pietuszewski lors du succès 3-0 contre Moreirense a encore renforcé sa cote, attirant plusieurs recruteurs européens en tribunes. Et forcément, les convoitises se multiplient. Mais un nouvel acteur est désormais prêt à passer à l’offensive. Selon Ekrem Konur, l’ASSE, en quête de renforts ambitieux, suit de très près la situation du joueur. En coulisses, Kilmer Sports pousserait même pour tenter un coup sur ce dossier brûlant et a envoyé des scouts pour le superviser au Portugal. Séville et Stuttgart en ont fait de même.

Le problème ? Le FC Porto a verrouillé son joyau. Sous contrat jusqu’en janvier 2029, Pietuszewski dispose d’une clause libératoire fixée à 60 millions d’euros. De quoi refroidir plus d’un prétendant… mais pas forcément tous. Une chose est sûre : de rêve inaccessible pour Nantes et Barcelone à priorité potentielle pour l’ASSE, Pietuszewski est en train de devenir l’un des noms les plus chauds du marché. Et ce feuilleton ne fait que commencer.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2