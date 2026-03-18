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Lamine Yamal a surpris tout le monde en offrant ses nouvelles chaussures personnalisées à Vicky López. Un geste fort qui en dit long sur l’esprit du FC Barcelone.

Un geste simple mais terriblement marquant. Lamine Yamal a fait parler de lui… en dehors du terrain. Le crack du FC Barcelone a offert ses nouvelles chaussures personnalisées à Vicky López, attaquante du Barça féminin.

« Heartbreaker »

Un cadeau loin d’être anodin. Les fameuses Adidas F50 “Heartbreaker”, portées par la pépite espagnole, ont été remises à la jeune joueuse, symbole d’un lien fort entre les générations du club. Dans la foulée, Yamal a partagé la scène en story, dévoilant des photos de Vicky López avec ses nouveaux crampons. Une publication qui a rapidement fait réagir les fans du Barça.

Yamal brille sur les réseaux

Au-delà du geste, c’est tout un message qui passe. Au FC Barcelone, la connexion entre les équipes masculine et féminine continue de se renforcer. Et Lamine Yamal, malgré son jeune âge, incarne déjà cette culture club basée sur le partage et la transmission. Sur les réseaux, les supporters saluent un geste classe, à l’image du talent du joueur. Une chose est sûre : Yamal ne brille pas seulement sur le terrain.

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League