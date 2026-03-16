Revue de presse espagnole : un renfort et un nouveau président au FC Barcelone, le Real Madrid veut encore recruter au PSG 

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Voici la revue de presse espagnole en date du lundi 16 mars 2026.

MARCA : « Cette génération a besoin de temps »

Marca a donné la parole à Carlo Ancelotti, qui demande du temps aux supporters du Real Madrid pour voir éclore le groupe merengue.

SPORT : « Victoire large »

À 23 heures, hier, la moitié des bulletins de vote à la présidence du FC Barcelone avaient été dépouillés et Joan Laporta avait obtenu 69,39 % des suffrages. Cela ne fait donc pas doute : il dirigera encore le Barça pour les cinq prochaines années.

Portada Diario Sport

Lunes 16-03-2026 pic.twitter.com/rANQQABHLe — TodoDeporte (@TodoDeport39783) March 16, 2026

MUNDO DEPORTIVO : « Victoires »

La large victoire de Laporta dans les urnes et celle du FC Barcelone contre le Séville FC au Camp Nou (5-2) font la Une de la presse catalane. En plus, Hansi Flick a récupéré Gavi ! « Nous avons marqué beaucoup de buts, on a empoché 3 points, il y a le retour de Gavi aussi… C’était une bonne journée, mais nous devons faire beaucoup mieux. Les passes étaient trop lentes aujourd’hui. Je sais que nous pouvons faire mieux », a déclaré le coach du Barça après la rencontre.

AS : « Illusion avant la bataille »

Alors que le Real Madrid prépare son 8e de finale retour de Ligue des Champions contre Manchester City (mardi, 21h), on apprend que Vitinha n’est plus le seul joueur du PSG à être ciblé au mercato. Le Portugais Joao Neves l’est aussi !

Le calendrier de fin de saison du FC Barcelone :

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : FC Barcelone-Rayo Vallecano (29e journée de Liga)

05/04 : Atlético Madrid-FC Barcelone (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : FC Barcelone-Espanyol Barcelone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Getafe-FC Barcelone (32e journée de Liga)

19/04 : Finale de la Coupe du Roi

22/04 : FC Barcelone-Celta Vigo (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Osasuna Pampelune-FC Barcelone (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Alavés-FC Barcelone (36e journée de Liga)

17/05 : FC Barcelone-Betis Séville (37e journée de Liga)

24/05 : Valence-FC Barcelone (38e journée de Liga)

30/05 : Finale de la Champions League

Le calendrier de fin de saison du Real Madrid :

18/03 : 8es de finale retour de la Champions League

22/03 : Real Madrid-Atlético Madrid (29e journée de Liga)

05/04 : Majorque-Real Madrid (30e journée de Liga)

07/04 : Quart de finale aller de la Champions League

12/04 : Real Madrid-Gérone (31e journée de Liga)

14/04 : Quart de finale retour de la Champions League

19/04 : Betis Séville-Real Madrid (32e journée de Liga)

22/04 : Real Madrid-Alavés (33e journée de Liga)

28/04 : Demi-finale aller de la Champions League

03/05 : Espanyol Barcelone-Real Madrid (34e journée de Liga)

05/05 : Demi-finale retour de la Champions League

10/05 : FC Barcelone-Real Madrid (35e journée de Liga)

13/05 : Real Madrid-Oviedo (36e journée de Liga)

17/05 : FC Séville-Real Madrid (37e journée de Liga)

24/05 : Real Madrid-Athletic Bilbao (38e journée de Liga)