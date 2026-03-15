Real Madrid : une grosse nouvelle tombe pour Kylian Mbappé

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Blessé depuis quelques semaines, Kylian Mbappé a été aperçu à l’entraînement avec le Real Madrid.

Après plusieurs semaines d’absence à cause d’une entorse au genou gauche, Kylian Mbappé de retour à l’entraînement avec le Real Madrid a réintégré une séance collective ce dimanche matin avec ses coéquipiers au centre d’entraînement de Valdebebas.

L’attaquant français, qui n’avait plus joué depuis le 21 février, a été aperçu à l’entraînement au lendemain de la large victoire du Real face à Elche (4‑1) en Liga, dans une préparation cruciale avant le huitième de finale retour de Ligue des champions contre Manchester City.

Une réapparition progressive

Ce retour à l’entraînement marque une étape importante dans la récupération de Mbappé : après une période passée à Paris pour des soins spécialisés, le joueur de 27 ans a d’abord commencé par un travail en salle avant de reprendre des courses et des exercices sur le terrain.

Le Real Madrid a précisé que certains joueurs, dont Mbappé, poursuivent un processus de réintégration progressive, avec un plan d’entraînement adapté à leur évolution physique.

Objectif : Manchester puis l’Atlético

Il est désormais envisagé que Mbappé voyage avec l’équipe pour affronter Manchester City en Ligue des champions, mardi soir (retour des 8es de finale après la grosse victoire 3‑0 à l’aller). Ensuite, viendra le choc de Liga contre l’Atlético Madrid.

L’entraîneur Álvaro Arbeloa a commenté la situation en soulignant sa confiance dans le plan de reprise et le fait que la présence du Français à Manchester “dépendra uniquement de son évolution”.