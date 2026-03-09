Kylian Mbappé forfait pour la Coupe du monde ? La révélation choc de Cyril Hanouna

Jusqu'à 100€ remboursés en Freebets si ton 1er pari est perdant

L’état de santé de Kylian Mbappé inquiète de plus en plus en Espagne comme en France. Officiellement, l’attaquant du Real Madrid souffre d’une entorse au genou gauche, mais certaines informations venues de l’extérieur du club alimentent désormais les spéculations. Dans son émission diffusée sur W9, Cyril Hanouna a même évoqué un scénario inquiétant : selon lui, la star madrilène pourrait être contrainte de renoncer à la prochaine Coupe du monde si sa situation ne s’améliore pas.

Mbappé a repris l’entraînement individuel

Après avoir passé plusieurs jours à Paris, où il a notamment été aperçu dans la capitale française, Kylian Mbappé est revenu à Madrid pour poursuivre sa rééducation.

Le Real Madrid a publié une photo de son joueur lors d’une séance de travail en salle. On y voit l’ancien attaquant du Paris Saint-Germain effectuer des exercices physiques avec un élastique afin de renforcer son genou.

Pour l’instant, le club madrilène reste rassurant et parle simplement d’une entorse.

Hanouna évoque une blessure beaucoup plus grave

Mais selon Cyril Hanouna, la réalité serait bien plus inquiétante.

Lors de son émission « Tout beau, tout neuf », l’animateur a affirmé disposer d’informations issues d’une source médicale.

« Son genou est cuit à un tiers », a-t-il déclaré.

Une phrase choc qui laisse entendre que la blessure du joueur pourrait être plus sérieuse qu’annoncé officiellement.

Une solution radicale évoquée

Toujours selon l’animateur, une seule solution permettrait à Mbappé d’être prêt pour la prochaine Coupe du monde avec l’Équipe de France.

« S’il continue à jouer avec le Real Madrid, il ne participera pas au Mondial. »

La solution évoquée serait donc radicale : mettre immédiatement fin à sa saison avec le Real Madrid afin de préserver son genou.

Une hypothèse qui reste toutefois très incertaine.

Des inquiétudes déjà évoquées en Espagne

Les doutes autour de la blessure de Mbappé ne sont pas totalement nouveaux.

La semaine dernière, le journaliste espagnol Antón Meana expliquait déjà dans l’émission El Larguero que le ligament croisé postérieur gauche du joueur serait particulièrement fragilisé.

Des informations attribuées à l’entourage du capitaine des Bleus.

Le Real Madrid reste prudent

Pour l’instant, aucune communication officielle du Real Madrid ne va dans ce sens.

Le club continue d’évoquer une blessure qui nécessite simplement du repos et un suivi médical.

Mais à l’approche de la Coupe du monde 2026, la santé de Kylian Mbappé sera forcément scrutée de très près.

Car si les rumeurs évoquées se confirmaient, l’absence de la star française serait un véritable séisme pour les Bleus.