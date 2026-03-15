Real Madrid : grande annonce sur Kylian Mbappé avant Manchester City, casse-tête en vue pour Didier Deschamps !

Le Real Madrid avance à grande vitesse ces dernières semaines… et une excellente nouvelle vient de tomber concernant Kylian Mbappé. Blessé au genou depuis plusieurs semaines, l’attaquant français devrait bien faire partie du voyage en Angleterre pour affronter Manchester City en huitième de finale retour de la Ligue des champions.

Selon la presse espagnole, la décision a été prise par le joueur lui-même, en accord avec le staff médical et technique madrilène. Un retour très attendu dans un moment crucial de la saison.

Mbappé veut absolument être présent

Même s’il ne devrait pas débuter la rencontre, le Bondynois pourrait entrer en jeu en cours de match. Les dernières séances d’entraînement ont confirmé une évolution positive de sa blessure, avec des douleurs en nette diminution après plusieurs semaines de soins et de travail individualisé.

La perspective d’une opération a été définitivement écartée, preuve que la situation est désormais jugée rassurante en interne. Mais au-delà de l’aspect médical, c’est surtout la volonté du joueur de soutenir ses coéquipiers qui a pesé dans la balance.

Conscient de l’importance de cette confrontation face aux Cityzens, Mbappé tient à être présent avec le groupe, même dans un rôle limité, selon AS.

Arbeloa se projette déjà sur son retour

Après la victoire contre Elche CF en Liga (4-1), l’entraîneur madrilène Álvaro Arbeloa a évoqué le retour imminent de sa star.

« On a besoin de lui. Quand il reviendra, il faudra que ceux qui ont marqué en son absence continuent de le faire. On doit garder la même dynamique. »

Une déclaration qui résume parfaitement l’état d’esprit actuel à Madrid : intégrer progressivement Mbappé sans casser l’équilibre collectif trouvé ces dernières semaines.

Car pendant son absence, des joueurs comme Federico Valverde ou Arda Güler ont su prendre leurs responsabilités, permettant au Real de battre Manchester City (3-0) puis d’enchaîner en championnat.

Le casse-tête pour Deschamps approche

Reste désormais une inconnue majeure : la gestion du cas Mbappé par l’équipe de France lors de la prochaine trêve internationale.

Le club madrilène espère clairement que son attaquant sera ménagé afin d’éviter toute rechute, alors que la fin de saison s’annonce intense entre Liga et Ligue des champions.

Une chose est sûre : la présence du numéro 10 merengue à Manchester sera déjà un symbole fort. Même sans être titulaire, son retour pourrait peser psychologiquement sur l’adversaire… et galvaniser un Real Madrid lancé dans une semaine décisive.