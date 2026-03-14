Liga : le Real Madrid met la pression sur le FC Barcelone, le lob irréel d’Arda Güler en vidéo 

Le Real Madrid continue de faire trembler la Liga. Opposés à Elche ce samedi au Santiago-Bernabéu, les Merengue se sont imposés avec autorité (4-1), au terme d’un match marqué par un moment de pure magie signé Arda Güler.

Entré en jeu en seconde période, le jeune international turc a inscrit un but totalement fou qui pourrait bien devenir l’un des gestes les plus marquants de la saison. Avec cette victoire convaincante, le Real Madrid revient à seulement un point du FC Barcelone au classement. Un résultat qui relance plus que jamais la course au titre et confirme la dynamique impressionnante des Madrilènes à l’approche du sprint final.

Un lob venu d’ailleurs qui fait déjà le tour du monde

C’est à la 89e minute que le Santiago-Bernabéu a explosé. Remplaçant Vinícius Júnior quelques minutes plus tôt, Arda Güler a scellé la victoire madrilène d’une manière spectaculaire. Voyant le gardien d’Elche Matías Dituro avancé loin de sa ligne, le milieu offensif de 21 ans a tenté — et réussi — une frappe lobée exceptionnelle du pied gauche depuis plus de 65 mètres.

Le ballon a décrit une trajectoire parfaite avant de retomber dans les filets adverses, déclenchant une vague d’euphorie dans les tribunes et sur le banc madrilène. Ce geste technique, mélange d’audace, de lucidité et de talent pur, s’annonce déjà comme l’un des plus beaux buts de la saison.

Une démonstration collective qui confirme la montée en puissance du Real Madrid

Avant ce moment de grâce, le Real Madrid avait déjà largement dominé les débats. Grâce à ce succès, le Real Madrid reste deuxième mais revient à un petit point du FC Barcelone. Une pression directe mise sur le leader catalan, qui sait désormais que la moindre erreur pourrait coûter cher dans cette fin de saison haletante.

De son côté, Elche reste englué dans la zone dangereuse à la 17e place et devra rapidement réagir pour espérer assurer son maintien. Face à une équipe madrilène lancée à pleine vitesse, la marche était toutefois particulièrement haute.