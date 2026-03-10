Dans sa dernière vidéo, Romain Molina alerte sur plusieurs clubs en difficulté financière en Ligue 1… mais aussi et surtout en Ligue 2. Adossée à Kilmer Sports Ventures, l’ASSE semble épargnée.

Une Ligue 2 sous tension économique. Dans sa dernière vidéo, Romain Molina a dressé un panorama inquiétant de la situation financière des clubs français. Si la Ligue 1 compte déjà quelques formations fragiles, c’est surtout la Ligue 2 qui inquiète. « Amiens, un club en déliquescence. On a parlé d’un rachat mais on ne sait jamais avec Joannin. Il va devoir signer un chèque de plus de 10 millions. Donc en fait, ce sont des difficultés économiques mais les propriétaires continuent à couvrir », explique Molina.

Guingamp et Montpellier en première ligne

D’autres clubs de Ligue 2 sont également dans le rouge, selon l’insider. « Ensuite en Ligue 2 vous avez des clubs qui vont perdre beaucoup d’argent. Guingamp par exemple. Mais les génies de Guingamp pensent que leur club vaut 30 millions. Ils cherchent un actionnaire minoritaire qui prendrait 30 % des parts en mettant 10 millions. C’est beau de rêver. Vous avez évidemment Montpellier qui va perdre beaucoup d’argent aussi. On recherche également un actionnaire minoritaire. Pour le moment, il n’y a rien », précise-t-il.

L’ASSE à part grâce à Kilmer

Pour certains clubs bien armés ou mieux gérés, la situation est plus stable. « On voit qu’en Ligue 2, les clubs qui n’ont pas un actionnariat solide, comme Troyes par exemple avec le City Football Group, ça peut être plus compliqué. Même si certains vont être tranquilles. Dunkerque a vendu un joueur (Yassine) à Strasbourg environ 7 millions et essaye d’équilibrer. Je crois que c’est un club qui a 3 millions de pertes donc ça va. Le Red Star a réussi à aller un peu mieux financièrement. Des clubs comme Rodez sont plutôt bien gérés. Pas d’inquiétude à ce niveau-là », indique Molina. Dans ce contexte, l’ASSE apparaît comme une exception, grâce à un propriétaire capable d’absorber les pertes, Kilmer Sports Ventures : « Et puis évidemment on a Saint-Étienne où le propriétaire n’est pas gêné de perdre 50 millions. Mais ça évidemment, ça n’engage que l’actionnaire. »

Une inquiétude qui pourrait s’accentuer

Le journaliste indépendant rappelle que la situation devient encore plus critique en National et Ligue 3, où de nombreux clubs risquent de rencontrer de graves difficultés financières. Pour l’ASSE, naviguer dans cette Ligue 2 instable pourrait représenter un défi supplémentaire, même si le club reste protégé par la solidité de son actionnaire. Dans ce contexte, les Verts ne sont pas seuls à devoir composer avec des concurrents fragiles financièrement, mais le panorama général laisse entrevoir des tensions et des risques pour l’ensemble du championnat. Raison de plus pour remonter en Ligue 1, et vite !

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

14/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2