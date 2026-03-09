La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Surprise à l’ASSE. Un jeune défenseur algérien de 19 ans, encore méconnu du grand public, a lui-même confirmé son arrivée prochaine chez les Verts. Oussama Benkou affirme avoir trouvé un accord avec l’ASSE et attend désormais son visa pour rejoindre le Forez et tenter de convaincre Philippe Montanier.

Une annonce totalement inattendue. Alors que le mercato de l’ASSE restait relativement discret ces derniers jours, un jeune défenseur algérien a pris tout le monde de court. Oussama Benkou, 19 ans, a lui-même confirmé son futur transfert à Saint-Étienne dans une interview accordée au site Maghreb Foot. Le joueur, qui évolue actuellement à l’Olympique Akbou en Kabylie, explique avoir déjà trouvé un accord avec le club stéphanois : « En fait, j’ai conclu un accord avec Saint-Étienne suite aux contacts qui m’ont lié à cette équipe ces derniers temps. »

Une arrivée retardée par des formalités

Si le transfert à l’ASSE n’est pas encore officialisé, c’est pour une raison administrative. Le jeune défenseur central attend simplement l’obtention de son visa pour pouvoir rejoindre la France et finaliser son arrivée dans le Forez. « Mon arrivée à Saint-Étienne a été retardée en raison de certaines formalités administratives en cours. J’attends uniquement l’obtention d’un visa pour entrer en France afin de finaliser cet accord », a-t-il précisé en confirmant que le dossier est déjà bien avancé entre les deux parties.

Un jeune joueur déjà ambitieux à l’ASSE

À seulement 19 ans, Oussama Benkou affiche déjà de grandes ambitions. Formé en Algérie et international U20 sous les ordres de Razik Nedder, il espère franchir un cap important en rejoignant le club stéphanois. Son objectif est clair : progresser rapidement et convaincre le staff des Verts. « Mon objectif est clair dans ce défi : continuer à travailler, à réussir et à mettre en valeur mes capacités afin de pouvoir m’imposer dans l’équipe première de Saint-Étienne », a-t-il affirmé sans détour.

L’ASSE comme tremplin

Pour le jeune défenseur, rejoindre l’ASSE représente une étape clé dans sa carrière. Benkou espère utiliser ce passage dans le Forez pour se révéler au niveau européen et viser ensuite plus haut : « Mon ambition est de représenter l’équipe nationale algérienne à l’avenir, puis de rejoindre un grand club européen en passant par Saint-Étienne. » Si son arrivée se confirme dans les prochains jours, l’ASSE pourrait donc accueillir une recrue aussi inattendue qu’ambitieuse, bien décidée à saisir sa chance sous les ordres de Philippe Montanier.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2