L’ancien attaquant du PSG Guillaume Hoarau a failli s’engager avec l’ASSE à l’été 2014. Mais alors que tout était calé, les Verts ne lui ont plus donné signe de vie, engageant Ricky van Wolfswinkel.

Ce dimanche, le « Paroles d’ex » de L’Equipe est consacré à Guillaume Hoarau. A priori, rien à voir avec l’AS Saint-Etienne. Et pourtant, on apprend qu’après avoir quitté le PSG, où il a joué de 2008 à janvier 2013 avant d’être poussé vers la sortie par l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic, le grand attaquant a filé en Chine, où il n’est resté qu’un an. Il a ensuite passé six mois aux Girondins de Bordeaux. Et c’est là qu’entrent en jeu les Verts, qui lui ont mis un énorme râteau !

« L’ASSE a préféré recruter Ricky van Wolfswinkel… »

« Quand je suis en Chine, Christophe Galtier m’écrit souvent : « Reviens en France ! ». Premier rendez-vous, avec toute la famille du football à Saint-Etienne. On se met d’accord. Je prends le train, j’arrive à Lyon pour signer. Personne. Et plus personne ne m’a répondu. Le lendemain, ils ont fait signer Ricky van Wolfswinkel. » Guillaume Hoarau s’est un peu emmêlé les pinceaux puisqu’il n’était plus en Chine au moment de ses contacts avec les Verts. Mais qu’importe, l’ASSE a préféré recruter Ricky van Wolfswinkel, qui n’a marqué que 9 buts en 40 apparitions sous le maillot vert.

Cette anecdote de Guillaume Hoarau révèle également les désaccords qui pouvaient exister à l’époque à l’ASSE. Car c’est Christophe Galtier qui a œuvré à sa venue alors que Van Wolfswinkel lui avait été imposé par sa direction…

