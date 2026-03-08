À LA UNE DU 8 MAR 2026
[23:17]ASSE : un ex du PSG révèle s’être pris un gros râteau par les Verts
[22:40]OL – PFC (1-1) : les Gones n’y arrivent plus, l’OM remercie Kombouaré
[21:59]Real Madrid Mercato : un nom se précise au milieu, le PSG soulagé
[21:41]OM, RC Lens, ASSE, PSG : un seul Français dans les 50 clubs les plus populaires du monde et c’est…
[21:00]FC Nantes : Thauvin (RC Lens) se moque ouvertement du niveau des Canaris
[20:32]PSG : licenciement pour fait religieux, millions gaspillés, manipulations médiatiques… nouvelles révélations explosives
[20:17]Real Madrid : Kylian Mbappé prêt à jouer contre Manchester City ?
[19:57]OL – PFC : la compo pleine de surprises de Fonseca pour relancer les Gones
[19:52]ASSE : promotion énorme pour Oscar Garcia
[19:18]Ligue 1 : coup dur pour le LOSC, succès de Brest
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

ASSE : un ex du PSG révèle s’être pris un gros râteau par les Verts

Par Raphaël Nouet - 8 Mar 2026, 23:17
💬 Commenter
Guillaume Hoarau au micro de Ligue 1+.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

L’ancien attaquant du PSG Guillaume Hoarau a failli s’engager avec l’ASSE à l’été 2014. Mais alors que tout était calé, les Verts ne lui ont plus donné signe de vie, engageant Ricky van Wolfswinkel.

Ce dimanche, le « Paroles d’ex » de L’Equipe est consacré à Guillaume Hoarau. A priori, rien à voir avec l’AS Saint-Etienne. Et pourtant, on apprend qu’après avoir quitté le PSG, où il a joué de 2008 à janvier 2013 avant d’être poussé vers la sortie par l’arrivée de Zlatan Ibrahimovic, le grand attaquant a filé en Chine, où il n’est resté qu’un an. Il a ensuite passé six mois aux Girondins de Bordeaux. Et c’est là qu’entrent en jeu les Verts, qui lui ont mis un énorme râteau !

« L’ASSE a préféré recruter Ricky van Wolfswinkel… »

« Quand je suis en Chine, Christophe Galtier m’écrit souvent : « Reviens en France ! ». Premier rendez-vous, avec toute la famille du football à Saint-Etienne. On se met d’accord. Je prends le train, j’arrive à Lyon pour signer. Personne. Et plus personne ne m’a répondu. Le lendemain, ils ont fait signer Ricky van Wolfswinkel. » Guillaume Hoarau s’est un peu emmêlé les pinceaux puisqu’il n’était plus en Chine au moment de ses contacts avec les Verts. Mais qu’importe, l’ASSE a préféré recruter Ricky van Wolfswinkel, qui n’a marqué que 9 buts en 40 apparitions sous le maillot vert.

Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite

Cette anecdote de Guillaume Hoarau révèle également les désaccords qui pouvaient exister à l’époque à l’ASSE. Car c’est Christophe Galtier qui a œuvré à sa venue alors que Van Wolfswinkel lui avait été imposé par sa direction…

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)
21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)
04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)
10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)
17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)
24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)
02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)
09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)
12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)
15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

ASSEPSG

Mercato et actu foot : les infos les plus chaudes

Vidéos foot : ASSE, PSG