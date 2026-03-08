À LA UNE DU 8 MAR 2026
[21:00]FC Nantes : Thauvin (RC Lens) se moque ouvertement du niveau des Canaris
[20:32]PSG : licenciement pour fait religieux, millions gaspillés, manipulations médiatiques… nouvelles révélations explosives
[20:17]Real Madrid : Kylian Mbappé prêt à jouer contre Manchester City ?
[19:57]OL – PFC : la compo pleine de surprises de Fonseca pour relancer les Gones
[19:18]Ligue 1 : coup dur pour le LOSC, succès de Brest
[19:13]OGC Nice – Stade Rennais (0-4) : Haise prend sa revanche, un succès qui laisse des regrets… à l’OM
[18:53]FC Nantes : les joueurs effarés par la faiblesse de Kantari
[18:40]RC Lens : Sage acte le retour en Europe et lâche une petite phrase sur l’avenir de Thomasson
[18:29]OM : une future recrue du PSG affiche ses regrets de ne pas avoir signé à Marseille
ASSE : promotion énorme pour Oscar Garcia

Par Raphaël Nouet - 8 Mar 2026, 19:52
💬 Commenter
Oscar Garcia lors de son passage à l'OH Louvain.
Arrivé à l’Ajax Amsterdam il y a trois semaines pour diriger la réserve, l’ancien entraîneur de l’ASSE Oscar Garcia vient d’être promu à la tête des professionnels.

Dans les magnifiques années 70 qui ont forgé la légende de l’AS Saint-Etienne, l’Ajax Amsterdam a bâti la sienne, encore plus grande. En plus de remporter trois Coupes d’Europe des clubs champions et d’inventer le football total, Johan Cruyff et ses coéquipiers ont lancé une dynastie qui s’est étirée sur quatre décennies. Mais depuis quelques années, notamment depuis que Cruyff est décédé, rien ne va plus à l’Ajax ! Les Lanciers ont perdu la recette pour former des jeunes talents et développer un football de rêve.

Des dernières expériences décevantes

En crise permanente, ils viennent une nouvelle fois de changer d’entraîneur, suite à la défaite 3-1 sur la pelouse de Groningen hier. Fred Grim a été renvoyé chez les jeunes, où il officiait auparavant, et il vient d’être remplacé par Oscar Garcia. L’ancien entraîneur des Verts est arrivé il y a seulement trois semaines aux Pays-Bas, justement pour s’occuper de la réserve. Le voilà déjà propulsé à la tête des pros. Lui qui a été formé au FC Barcelone a une certaine légitimité pour ramener le jeu prôné par Cruyff. Mais de la théorie à la pratique, il y a un gouffre et l’ASSE avait pu le vérifier.

Depuis son très court passage à la tête de l’AS Saint-Etienne, de juin à novembre 2017, conclu après une déroute 0-5 à domicile dans le derby, Oscar Garcia n’a pas vraiment connu la réussite sur les bancs. Parmi ses cinq expériences suivantes, il n’y a qu’à Reims (juin 2021-octobre 2022) que cela s’est assez bien passé. Hélas, il avait dû abandonner son poste suite à la grave maladie de sa fille, finalement décédée…

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)
21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)
04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)
10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)
17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)
24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)
02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)
09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)
12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)
15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)
21/05 : Barrages aller L1-L2
24/05 : Barrages retour L1-L2

