ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Montanier reçu 5 sur 5, les Verts y vont tout droit ! »

L’ASSE a enchaîné face au Red Star (2-0) un 5e succès en 5 matchs depuis l’arrivée de Philippe Montanier. Sans être transcendants, les Verts ont confirmé leur renouveau. Et on voit mal ce qui pourrait les arrêter…

L’ASSE a réalisé la passe de 5 samedi soir, devant plus de 36 000 spectateurs, record de la saison. 5 matchs avec Philippe Montanier et 5 victoires, celle-ci face à une équipe du Top 5, le Red Star. Le club du 93, meilleure formation de Ligue 2 à l’extérieur, a chèrement vendu sa peau et il a fallu un joli but de Kevin Pedro à l’heure de jeu puis un autre de Lucas Stassin à un quart d’heure de la fin pour que l’ASSE s’impose.

Ce succès constitue une belle opération puisque l’ASSE consolide sa 2e place au classement, à 2 points de Troyes. Mieux : elle compte aujourd’hui 5 points d’avance sur le 3e, Le Mans, et 7 sur le 4e, Reims, en déplacement à Dunkerque lundi soir.

Les Verts ont mieux fini

A l’issue de la rencontre, Philippe Montanier a apprécié la réaction de son équipe en deuxième mi-temps après une entame où ils avaient eu trop peu de répondant dans les duels. « On a eu plus d’impact et plus de qualité avec le ballon. On a bien rectifié le tir. C’était équilibré mais on a été plus efficace que cette belle équipe du Red Star. »

Pedro et Stassin confirment, Le Cardinal rayonne

Pour le match référence souhaité par Montanier, il faudra repasser. Mais l’ASSE réalise un carton plein depuis qu’elle a changé d’entraîneur et la façon dont elle a défendu, hier, a sans doute été l’enseignement le plus positif. Pedro a confirmé, Stassin aussi, Le Cardinal a fait un match de patron.

Inquiétude pour Larsonneur

La seule fausse note est venue de Larsonneur, sorti en grimaçant. Victime d’un incident musculaire, le portier passera des examens ces prochaines heures. Une éventuelle absence serait un coup dur, mais cette équipe de l’ASSE donne aujourd’hui l’impression que rien ne peut lui arriver. Il y a un monde entre le visage qu’elle a affiché hier soir et celui qui avait été le sien lors du match aller face au Red Star, avec une défaite et une grosse boulette de Joao Ferreira qui lui avait valu d’être menée dès la première minute de jeu. Un but symptomatique des lacunes de l’ASSE dans les couloirs avec Eirik Horneland. Mais c’est désormais Montanier et non Horneland qui coache les Verts, et c’est Pedro qui joue à droite et non Ferreira… C’est aussi Old à gauche et non Annan. C’est Le Cardinal dans l’axe et non Bernauer. Avec un Stassin retrouvé en pointe, tout cela contribue à ce que le Vert se porte bien moins pâle qu’il y a encore un mois.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne



13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2