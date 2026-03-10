Le Stade de Reims accroché à Dunkerque (1-1), l’ASSE voit deux poursuivants piocher derrière elle au classement de Ligue 2.

À quelques jours d’un déplacement important sur la pelouse du Grenoble Foot 38, l’ASSE voit plusieurs signaux positifs apparaître au classement comme autour de la rencontre. Premier coup de pouce venu du terrain. Le Stade de Reims a été accroché ce lundi soir sur la pelouse de Dunkerque(1-1), en clôture de la 26e journée de Ligue 2.

Un nul qui fait les affaires de l’ASSE

Certes, les Rémois ont arraché l’égalisation dans le temps additionnel, mais le résultat reste une mauvaise opération dans la course au haut de tableau. Les joueurs entraînés par Karel Geraerts enchaînent désormais un cinquième match nul consécutif. Pendant ce temps, l’ASSE poursuit sa dynamique impressionnante avec cinq victoires consécutives depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc.

Conséquence directe : Reims accuse désormais huit points de retard sur l’ESTAC Troyes et six sur les Verts, tout en voyant même les promus manceaux leur passer devant au classement. Après la rencontre, la frustration était d’ailleurs palpable du côté rémois. « Je suis déçu. On perd encore deux points. Ce n’était pas assez et on s’est fait longtemps bouffer dans l’intensité et l’agressivité. On reste dans la course, mais il va falloir qu’on commence à gagner », a reconnu Karel Geraerts sur beIN Sports.

Un arbitre qui réussit bien aux Verts

Et comme une bonne nouvelle n’arrive jamais seule, l’ASSE a également appris l’identité de l’arbitre pour le déplacement au Stade des Alpes. C’est Ruddy Buquet qui sera au sifflet pour la rencontre face à Grenoble samedi soir (20h). L’arbitre amiénois de 49 ans dirigera les Stéphanois pour la 36e fois de sa carrière, et pour la première fois en Ligue 2.

Le bilan des Verts avec lui est largement positif : 18 victoires, 9 matchs nuls et seulement 8 défaites. Parmi ces succès figure notamment la finale de Coupe de la Ligue 2013 remportée par l’ASSE, mais aussi un derby mémorable gagné 2-1 à Gerland en 2014. Autant d’éléments qui renforcent la confiance autour du club stéphanois avant ce rendez-vous important dans la course au sommet de la Ligue 2.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

14/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2