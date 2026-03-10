ASSE : Kilmer Sports livre ses vérités sur Horneland, Montanier et ses objectifs

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Habituellement discret dans les médias, Huss Fahmy est sorti de sa réserve avant la rencontre entre l’AS Saint-Étienne et le Red Star FC. Au micro de beIN Sports, le dirigeant de Kilmer Sports Ventures, propriétaire du club stéphanois, a abordé plusieurs sujets sensibles : le départ d’Eirik Horneland, l’arrivée de Philippe Montanier et l’objectif clair fixé au club. Une prise de parole rare qui éclaire les choix stratégiques opérés cet hiver dans le Forez.

Kilmer Sports assume la décision concernant Horneland

Le licenciement d’Eirik Horneland fin janvier avait surpris une partie des supporters stéphanois. Arrivé pour incarner le nouveau projet de l’ASSE, le technicien norvégien avait été remercié après une défaite à domicile contre Boulogne-sur-Mer (0-1).

Mais Huss Fahmy a tenu à rappeler que son passage ne devait pas être considéré comme un échec.

« Quand Eirik est arrivé, il a amené une intensité et un engagement dont nous avions besoin. Il a joué un rôle important dans une période de transition profonde pour le club. Nous lui sommes très reconnaissants. »

Le dirigeant souligne que les résultats n’étaient simplement plus en phase avec les ambitions du club.

« Quand on évolue, cela ne veut pas dire que le passé est une erreur. Les résultats n’étaient pas ceux que nous espérions, c’est pourquoi nous avons dû nous adapter. »

Montanier apporte calme et expérience à l’ASSE

Depuis l’arrivée de Philippe Montanier sur le banc stéphanois, la dynamique sportive a radicalement changé. Les Verts ont enchaîné plusieurs victoires et retrouvé une certaine stabilité.

Pour Huss Fahmy, ce changement s’explique par les qualités humaines et l’expérience du technicien français.

« Philippe Montanier a amené ce dont le groupe avait besoin : de l’expérience, du calme et de la clarté. »

Le dirigeant insiste également sur la réaction positive du groupe.

« Nous sommes ravis de la manière dont l’équipe a réagi. Ce n’est que le début mais c’est une base sur laquelle on peut construire. »

Un état d’esprit jugé très encourageant

Au-delà des résultats, Huss Fahmy se montre surtout satisfait de l’attitude affichée par les joueurs.

Selon lui, le groupe reste concentré sur les objectifs malgré la pression et l’attente immense autour du club.

« L’état d’esprit ne change pas. Nous savons que nous devons travailler dur pour ce stade, cette ville et ces supporters. »

Un message qui résonne particulièrement à Saint-Étienne, où l’exigence populaire reste très forte.

L’objectif Ligue 1 clairement assumé

Enfin, Huss Fahmy a rappelé l’ambition principale de Kilmer Sports : ramener l’ASSE en Ligue 1.

« Quand on représente un club comme celui-ci et des supporters comme ceux-là, c’est une obligation de remonter en Ligue 1. »

Mais le dirigeant reste lucide sur la difficulté de la mission.

« L’histoire du club ne suffira pas. Ce qui fera la différence, c’est le travail, l’engagement et notre capacité à nous améliorer chaque jour. »

Avec une dynamique sportive retrouvée et un projet assumé par ses dirigeants, l’AS Saint-Étienne semble vouloir tourner définitivement la page des dernières saisons compliquées.

Le chemin vers la Ligue 1 reste encore long, mais pour Kilmer Sports, l’objectif est clair : ramener les Verts au plus haut niveau du football français.