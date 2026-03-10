Ciblé par l’ASSE en vue du prochain mercato estival, Arthur Piedfort pourrait être détourné par un ambitieux club de Ligue 1.

La piste pourrait déjà se compliquer pour l’ASSE. Alors que l’AS Saint-Étienne prépare activement le prochain mercato estival, le club forézien s’intéresse notamment à Arthur Piedfort, un joueur très apprécié par certains observateurs. Mais le dossier pourrait rapidement se transformer en bataille entre plusieurs clubs de Ligue 1.

Un profil qui séduit les observateurs

Sur X, l’analyste Vincent Bertin, fondateur de VBScouting, n’a pas caché son attrait pour le joueur. « Si vous cherchez la définition de “maîtrise du timing”, je vous invite à voir les matchs d’Arthur Piedfort. Les passes, les interventions, les déplacements : tout est réalisé avec précision et intelligence », a-t-il expliqué avec justesse.

Le RC Lens, le LOSC et le Stade Rennais à l’affût

Mais selon lui, l’avenir du joueur pourrait bien se dessiner directement dans l’élite plutôt qu’à l’ASSE. « Le doute que j’ai, c’est qu’il y aura du beau monde dessus donc Sainté devra être fort dans sa proposition pour dépasser la concurrence », analyse-t-il en citant par exemple le RC Lens, le LOSC ou encore le Stade Rennais. Le Toulouse FC semble partir de plus loin en Ligue 1.

Une bataille qui pourrait vite grimper

Toujours selon Vincent Bertin, le prix du joueur pourrait rapidement augmenter si plusieurs clubs entrent réellement dans la course. « À mon avis, s’il y a de la concurrence sur le dossier, ce sera autour de 5 millions d’euros, jusqu’à 7 potentiellement », estime-t-il. Autant dire que pour l’ASSE, le défi sera de taille. Si les Verts veulent réellement attirer Arthur Piedfort dans le Forez, ils devront présenter un projet suffisamment convaincant pour devancer plusieurs formations déjà bien installées en Ligue 1.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

14/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2