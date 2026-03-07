Figure reconnue du paysage stéphanois, le célèbre chef étoilé Pierre Gagnaire n’est pas tendre avec l’attaquant de l’ASSE Lucas Stassin (21 ans).

L’ASSE, il ne l’a jamais quittée. Même lorsque ses restaurants brillent aux quatre coins du monde, de Paris à Séoul en passant par Londres ou Dubaï, Pierre Gagnaire garde une attache viscérale avec Saint-Étienne. À 75 ans, le chef multi-étoilé – l’un des plus respectés de la planète – reste avant tout un amoureux des Verts. « C’est une histoire très longue ! », sourit-il lorsque Peuple Vert l’interroge sur ce lien indestructible. Et ce n’est pas une formule. L’homme qui cumule les étoiles Michelin suit toujours son club comme un supporter anonyme, branché sur les sites spécialisés, attentif au moindre résultat, peu importe le fuseau horaire. « Vraiment, quand ils perdent, ça me touche ! Ça veut dire qu’on nous fait mal. » Des mots simples, mais qui traduisent une passion intacte.

Un enfant du Chaudron

Bien avant les cuisines étoilées, il y avait les terrains de football. Né et élevé dans la région, Pierre Gagnaire a grandi à quelques kilomètres du mythique Stade Geoffroy-Guichard. Mieux encore : il a lui-même porté les couleurs du club. À seulement 10 ans, il était licencié à l’ASSE et s’entraînait sous les ordres de Richard Tylinski, figure historique des Verts. Depuis, le Chaudron est resté un lieu à part. « Ça me fait du bien, ça vide la tête. » Une respiration dans un quotidien rythmé par les cuisines et les restaurants aux quatre coins du globe.

Stassin ciblé sans détour

Mais Gagnaire ne regarde pas l’ASSE avec distance. Il observe, analyse… et n’hésite pas à trancher. L’ancien entraîneur Eirik Horneland en avait déjà fait les frais. « Je ne le sens pas », explique-t-il. Et cette fois, c’est l’attaquant Lucas Stassin qui se retrouve dans le viseur du chef : « C’est une fraude. Il a baissé les bras. Son comportement est déconnecté de la ville, trop frimeur. Ça ne passe pas à Sainté. » Une sortie brutale, à l’image de la franchise du chef. Pour lui, le problème dépasse largement le terrain. C’est une question d’état d’esprit. « En foot comme en cuisine, on a besoin de gens qui apportent un supplément d’âme. » À Saint-Étienne plus qu’ailleurs, la passion et l’humilité restent des valeurs cardinales. Et visiblement, pour Pierre Gagnaire, certains joueurs devraient s’en souvenir.

Le calendrier de fin de saison de l’AS Saint-Etienne :

07/03 : ASSE-Red Star (26e journée de Ligue 2)

13/03 : Grenoble-ASSE (27e journée de Ligue 2)

21/03 : ASSE-Annecy (28e journée de Ligue 2)

04/04 : Nancy-ASSE (29e journée de Ligue 2)

10/04 : ASSE-Dunkerque (30e journée de Ligue 2)

17/04 : Bastia-ASSE (31e journée de Ligue 2)

24/04 : ASSE-Troyes (32e journée de Ligue 2)

02/05 : Rodez-ASSE (33e journée de Ligue 2)

09/05 : ASSE-Amiens (34e journée de Ligue 2)

12/05 : Play-off Ligue 2 (4e contre 5e)

15/05 : Play-off Ligue 2 (3e contre vainqueur 4e-5e)

21/05 : Barrages aller L1-L2

24/05 : Barrages retour L1-L2