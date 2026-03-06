ASSE : Montanier au cœur d’un pari fou en cas de victoire face au Red Star

Un défi sur la barbe, une série sur le fil et tout un Kop suspendu au résultat du prochain match : à Saint-Étienne, Axel fait souffler un vent de passion verte. Ce supporter de 23 ans, pilier du Kop Nord, s’est juré de ne pas toucher à sa barbe tant que l’ASSE ne signera pas cinq victoires consécutives en Ligue 2, comme il l’a confié à ICI Saint-Étienne Loire. À un succès du but, la ferveur grandit, galvanisée par la dynamique des hommes de Philippe Montanier.

Dix ans de passion au Kop Nord

Axel, 23 ans, n’a rien d’un ultra de circonstance. Depuis dix saisons, il occupe une place en première ligne au Kop Nord, vibrant à chaque frisson de Geoffroy-Guichard. Pour lui, l’ASSE, c’est plus qu’un club, c’est une histoire de cœur et de fidélité, vécue intensément samedi après samedi. Chaque chant, chaque coup de sifflet, il les vit comme une promesse de renaissance.

Un défi qui buzze, inspiré de Manchester

Son pari n’est pourtant pas né dans la tanière stéphanoise. Axel tire son inspiration d’un supporter de Manchester United, dont le défi capillaire fait le tour des réseaux depuis plus de 500 jours. Sur les plateformes, les réactions fusent : les supporters aiment cette façon de dire sa foi, poil à poil, match après match. À Saint-Étienne, l’idée fait mouche, Axel s’en empare et la fait vivre à la sauce verte.

Dernier match avant le rasoir : l’enjeu contre le Red Star

Le suspense est total. Quatre succès de rang, la cinquième victoire se joue ce week-end face au Red Star. En cas de nouvel exploit, Axel tiendra promesse et sacrifiera sa barbe devant le public, sur le parvis de Geoffroy-Guichard. S’il y a échec ou nul, tout repart de zéro. L’événement prend déjà une ampleur folle dans l’environnement des fans, comme le soulignent les préparatifs tactiques de Montanier avant le match crucial face au Red Star, où l’atmosphère promet d’être électrique.

L’ASSE, une série inédite depuis 2016

Il faut remonter au printemps 2016 pour trouver trace d’une telle série au club : cinq succès d’affilée, dont un large 3-0 face à Montpellier. Depuis, les Verts n’ont plus connu pareille euphorie. Cette saison, l’arrivée de Philippe Montanier marque un vrai tournant. Sous sa houlette, l’équipe brille par son adaptation tactique et retrouve efficacité et enthousiasme. Beaucoup évoquent déjà les débuts impressionnants de Philippe Montanier à l’ASSE, qui redonnent espoir à tout un peuple.

Pour Axel, ce challenge va bien au-delà du folklore. Il assume : “Ce serait plus intéressant pour le défi et les gens car pour l’instant cette barbe n’est pas hyper grande.” Ce clin d’œil capillaire fait sourire, mais c’est aussi une façon pour lui d’exprimer la confiance renaissante qui anime les travées du Chaudron.

L’émotion d’un Kop, le suspense d’une saison

À l’approche du coup d’envoi contre le Red Star, la fin du suspense se jouera sur le terrain et sur le parvis. Fera-t-on tomber la barbe d’Axel sous les vivats ? Les supporters sont prêts à vibrer une fois encore, convaincus que cette petite folie reflète la rage de vaincre retrouvée.

Rendez-vous au terme du prochain match pour découvrir le sort de la fameuse barbe et, qui sait, célébrer tous ensemble une séquence historique de l’ASSE. Les supporters, acteurs et témoins, n’attendent plus qu’une chose : se retrouver, partager, hurler une victoire – et voir si le rasoir sera de la fête.