ASSE : Coup dur pour Philippe Montanier qui perd un cadre !

Alors que l’AS Saint-Étienne recevait plusieurs bonnes nouvelles ces derniers jours à l’entraînement, une mauvaise information est venue assombrir la préparation du prochain match. À la veille d’affronter le Red Star FC, Philippe Montanier doit composer avec l’absence d’un joueur important de son vestiaire : Florian Tardieu.

Florian Tardieu forfait, un vrai coup dur

Le milieu de terrain stéphanois venait tout juste de retrouver sa place dans le onze de départ. Titulaire lors de la victoire convaincante 3-0 face au Pau FC, Florian Tardieu avait livré une prestation solide, confirmant son rôle clé dans l’équilibre de l’équipe.

Mais alors qu’il semblait monter en puissance après son retour de blessure, le joueur a ressenti une gêne physique qui va l’éloigner des terrains pour le prochain rendez-vous.

En conférence de presse, Philippe Montanier a confirmé la mauvaise nouvelle :

« Florian Tardieu est out, il a eu un problème au mollet mardi. Il passe ses examens cet après midi. C’est un coup dur, car je trouve qu’il avait trouvé le rythme à Pau Il est important, notamment dans la construction. On en saura plus cet après-midi.»

La durée exacte de son absence reste encore à déterminer.

Qui pour remplacer Tardieu dans l’entrejeu ?

Avec ce forfait, le staff de l’AS Saint-Étienne va devoir revoir ses plans au milieu de terrain.

Deux options semblent se dégager pour remplacer Florian Tardieu :

Igor Miladinovic, qui pourrait retrouver une place de titulaire

Aïmen Moueffek, autre solution crédible dans l’entrejeu

Le choix final devrait être dévoilé au moment de la composition d’équipe.

Des nouvelles encourageantes malgré tout

Malgré cette absence importante, la conférence de presse de Philippe Montanier a également apporté quelques notes positives concernant l’effectif.

« Maxime Bernauer et Mahmoud Jaber avancent, Chico Lamba est bien et a fait la semaine avec nous. Il doit reprendre du temps de jeu avec la Réserve, mais on repoussera à la semaine prochaine pour qu’il joue à domicile. »

Le retour progressif de plusieurs joueurs pourrait offrir davantage de solutions dans les prochaines semaines.

En revanche, une autre information est tombée concernant Nadir El Jamali :

« Nadir El Jamali a lui été opéré en début de semaine. Nadir El Jamali a été opéré lundi, il a quand même souffert, il allait voir le kiné aujourd’hui pour sa première séance, on verra l’évolution. On va voir la cicatrisation, le temps dépend de chacun, tout le monde n’a pas la même réaction par rapport à l’intervention. Il n’y a pas de retour dans le groupe cette semaine. »

« Concernant Joao Ferreira, il peut faire plein de choses mais ne peut pas faire de contact, car pas consolidé, ça va être la consolidation de sa fracture qui va conditionner son retour. Il peut faire pas mal d’aérobie, les jambes vont bien. Mais il ne faut pas qu’il y ait de choc. Pour le foot c’est compliqué. »

Un match important malgré tout

Malgré ce coup dur, l’AS Saint-Étienne devra rester concentré pour le match face au Red Star FC.

Dans une période où chaque point compte, les Verts devront prouver qu’ils peuvent rester solides même sans l’un des cadres du vestiaire.

Reste maintenant à voir si les hommes de Philippe Montanier sauront surmonter cette absence pour poursuivre leur dynamique positive.