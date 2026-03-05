ASSE : Philippe Montanier en passe de marquer l’histoire, les supporters en folie !

Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!

L’arrivée de Philippe Montanier sur le banc de l’AS Saint-Étienne a totalement relancé la dynamique des Verts. Arrivé pour succéder à Eirik Horneland, le technicien français réalise des débuts tonitruants avec quatre victoires consécutives, permettant à l’ASSE de remonter à la 2e place de Ligue 2.

Une série impressionnante qui fait déjà vibrer les supporters stéphanois… et qui pourrait bien entrer dans l’histoire du club.

Montanier signe le meilleur départ du XXIe siècle

Avec quatre victoires lors de ses quatre premiers matchs, Philippe Montanier réalise le meilleur début pour un entraîneur de l’ASSE au XXIe siècle.

Jusqu’ici, la meilleure série récente appartenait à Óscar García, qui avait remporté ses trois premiers matchs à la tête des Verts en 2017 avant de s’incliner lourdement 3-0 contre le Paris Saint-Germain.

En atteignant la barre des quatre victoires consécutives, Montanier fait donc encore mieux et s’installe déjà dans les statistiques marquantes du club.

Robert Herbin et des records presque impossibles à battre

Dans l’histoire de l’ASSE, peu d’entraîneurs ont marqué le club comme Robert Herbin, véritable légende stéphanoise. Sous sa direction, les Verts ont dominé le football français dans les années 1970 avec un doublé en 1974-1975, puis un troisième titre consécutif de champion de France en 1975-1976.

Mais l’un des exploits les plus impressionnants reste la série réalisée à Stade Geoffroy-Guichard. Entre le 13 mars 1974 et le 27 août 1975, l’ASSE est restée invaincue à domicile en première division pendant 28 matchs, tous remportés. Cette série exceptionnelle constitue encore aujourd’hui le record national.

Tout avait commencé par une victoire 2-1 contre le Nîmes Olympique lors de la 28e journée du championnat. Une performance totalement folle qui illustre l’âge d’or des Verts et la domination de l’équipe dirigée par Robert Herbin.

Une cinquième victoire pour marquer encore plus l’histoire

Si les records de l’époque Herbin semblent presque inatteignables, Philippe Montanier pourrait tout de même inscrire son nom dans l’histoire récente du club.

En cas de victoire face au Red Star FC, l’entraîneur stéphanois signerait cinq victoires en cinq matchs depuis sa prise de fonction, un départ quasi parfait qui confirmerait la dynamique retrouvée par les Verts.

Geoffroy-Guichard prêt à s’enflammer

Portée par cette série impressionnante, l’ASSE a retrouvé de la confiance et une vraie ferveur autour du Chaudron.

Si la série se poursuit face au Red Star, Philippe Montanier ne se contentera pas d’avoir relancé l’équipe : il pourrait marquer un peu plus l’histoire des Verts avec un départ exceptionnel sur le banc stéphanois.