Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

Un feu vert. Niveau 1 – rumeur très précoce, à prendre avec de grosses pincettes.

À peine arrivé sur le banc du Stade Rennais, Franck Haise pourrait déjà jouer un vilain tour au RC Lens au prochain mercato estival.

Le mercato estival n’a pas encore ouvert… mais la bataille commence déjà. Fraîchement installé sur le banc du Stade Rennais FC, Franck Haise pourrait rapidement activer une piste offensive bien connue au RC Lens : celle menant à Lassine Sinayoko, attaquant de l’AJ Auxerre. Un dossier qui pourrait d’ailleurs provoquer quelques tensions avec le club artésien, également très intéressé par le profil de l’international malien depuis l’été dernier.

Une piste déjà étudiée par Haise à Nice

Selon Nice-Matin, Haise suivait déjà de près Lassine Sinayoko lors du dernier mercato estival, lorsqu’il travaillait avec Florian Maurice à l’OGC Nice. Les deux hommes étaient notamment alignés sur deux profils : Mahdi Camara et ce même Sinayoko. Mais le directeur général Fabrice Bocquet aurait freiné les discussions pour des raisons financières, empêchant ces dossiers d’aboutir.

D’autres choix par défaut à Nice

Face à ces blocages, Franck Haise avait finalement dû explorer d’autres pistes pour renforcer son effectif. Les arrivées de Salis Abdul Samed et Mathias Vanhoutte avaient ainsi été validées pour compenser ces déceptions. Le technicien normand s’était également appuyé sur les rapports de son fils pour recruter Kevin Carlos, comme cela avait déjà été le cas pour Moïse Bombito, avec des résultats plus contrastés.

Le RC Lens menacé sur le dossier Sinayoko ?

Désormais au Stade Rennais, Franck Haise pourrait bien relancer la piste Lassine Sinayoko cet été. Une offensive qui constituerait un véritable coup dur pour le RC Lens, son ancien club, qui suit l’attaquant de l’AJ Auxerre depuis l’été dernier. Si le SRFC décide réellement de passer à l’action, le dossier pourrait rapidement se transformer en duel entre deux clubs ambitieux de Ligue 1. Et Franck Haise pourrait alors jouer un sacré mauvais tour à ses anciens dirigeants.

Le calendrier de fin de saison du Stade Rennais :

15/03 : Stade Rennais-Lille (26e journée de Ligue 1)

22/03 : Stade Rennais-FC Metz (27e journée de Ligue 1)

05/04 : Brest-Stade Rennais (28e journée de Ligue 1)

12/04 : Stade Rennais-Angers (29e journée de Ligue 1)

19/04 : Strasbourg-Stade Rennais (30e journée de Ligue 1)

26/04 : Stade Rennais-FC Nantes (31e journée de Ligue 1)

03/05 : Lyon-Stade Rennais (32e journée de Ligue 1)

09/05 : Stade Rennais-Paris FC (33e journée de Ligue 1)

16/05 : OM-Stade Rennais (34e journée de Ligue 1)