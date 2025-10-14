Titulaire avec l’Algérie face à l’Ouganda (2-1), Amine Gouiri a été contraint de sortir à cinq minutes du coup de sifflet final après une sortie très violente du gardien adverse.

Amine Gouiri n’a décidément pas de chance ! Victime d’un coup de pied dans la tête d’un Lorientais, l’attaquant de l’OM avait manqué le match à Madrid face au Real (1-2) en raison du protocole commotion cérébral. Lui qui n’a marqué son premier but que lors du déplacement à Metz (3-0), juste avant la trêve internationale, risque de vivre un deuxième protocole après l’incroyable sortie du gardien de l’Ouganda, ce soir.

Une sortie à la Schumacher !

Titulaire avec l’Algérie, Gouiri était encore sur la pelouse lorsqu’à la 85e minute, il a été trouvé d’une balle en cloche par un partenaire dans la surface adverse. Dos au but, le Marseillais n’a pas vu le gardien ougandais arriver sur lui à toute vitesse et le percuter avec une extrême violence. Le choc a été si brutal que Gouiri a quasiment fait un salto en tombant ! Sonné, il s’est plaint de l’épaule droite et a été contraint de sortir. Le commentateur du match a parlé d’une « sortie à la Schumacher », comme celle du gardien de la RFA sur Patrick Battiston à la Coupe du monde 82. Effectivement, on n’en était pas loin !

Roberto De Zerbi plaisantait sur le fait que toutes les planètes s’alignaient pour ses joueurs avec les suspensions d’Aubameyang avec le Gabon et Hojbjerg avec le Danemark mais cette sortie de Gouiri est un vrai coup dur !