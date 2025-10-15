Neal Maupay, désormais indésirable à l’Olympique de Marseille, pourrait quitter le club dès le mercato d’hiver. Et surprise : les dirigeants olympiens seraient disposés à faciliter son départ au RC Lens.

Neal Maupay à l’OM, ça sent la fin. Barré par Amine Gouiri, Robinho Vaz et Pierre-Emerick Aubameyang, l’ancien buteur de l’ASSE n’a disputé aucune minute de jeu depuis le début de la saison. Une situation intenable pour le joueur comme pour le club, qui cherche désormais une porte de sortie.

L’OM prêt à faciliter le départ de Maupay ?

Selon Sport, Pablo Longoria et Mehdi Benatia sont ouverts à un départ en prêt dès janvier, et surtout prêts à faire un effort financier pour boucler l’opération. Le duo de dirigeants marseillais envisagerait même de prendre en charge une partie du salaire de l’attaquant pour convaincre le RC Lens de l’accueillir ! Un geste rare entre deux clubs qui jouent souvent les mêmes places dans le haut du tableau, mais qui illustre bien la volonté de l’OM de dégraisser sans bloquer ses joueurs.

Au RC Lens, la piste plaît

Au RC Lens, la piste plaît. Pierre Sage apprécie le profil travailleur de Maupay, son expérience de la Premier League et sa capacité à jouer dos au but. Déjà intéressé l’été dernier, le club nordiste pourrait sauter sur l’occasion, surtout si l’OM fait un pas vers lui. Pour les Sang et Or, l’affaire serait idéale : un renfort offensif d’expérience sans gros risque financier, sous forme de prêt avec option d’achat.