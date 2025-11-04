Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire un résumé de ce qu’il s’est passé aujourd’hui dans l’autre partie – moins médiatique – de la France du football.

Stade Rennais : Lepaul loue l’ambiance du vestiaire

Auteur d’un triplé face à Strasbourg (4-1) et désormais deuxième meilleur buteur de L1 avec 8 buts, Esteban Lepaul est revenu sur RMC sur la période mouvementée des Rouge et Noir, en assurant que le vestiaire breton se porte bien. «On a un vestiaire qui vit hyper bien, a glissé l’attaquant. Il n’y a pas de souci dans ce vestiaire. On a un groupe qui travaille et qui cravache tous les jours à l’entraînement, parce qu’on n’était pas satisfaits des résultats qu’on avait. Je voyais des gens dépités par les résultats, malgré de bonnes premières mi-temps à chaque fois, parce que ce n’était pas suffisant».

OGC Nice : le Barcelonais Bardghji dans le viseur ?

Recruté cet été par le FC Barcelone, le jeune ailier suédois Roony Bardghji n’a pas le temps de jeu attendu en raison d’une concurrence féroce (Yamal, Raphinha, Rashford, Fermin…). Il pourrait être prêté cet hiver. L’OGC Nice ferait partie des clubs intéressés, au même titre que Stuttgart, le FC Porto, l’Ajax Amsterdam et l’AS Roma.

FC Metz : Sabaly a des touches en Angleterre

Le promu lorrain redresse la tête en championnat après un début de saison catastrophique mais il pourrait perdre l’un de ses meilleurs éléments cet hiver. En effet, selon Ekrem Konur, Cheikh Sabaly serait courtisé par Southampton, en difficulté en Championship. Middlesbrough, Brighton, Crystal Palace et Brentford seraient également intéressés, dans une moindre mesure.

TFC : jusqu’à 10 matches de suspension pour Dönnum ?

La commission de discipline se prononcera demain sur le geste d’Aron Dönnum envers le Havrais Simon Ebonog dimanche. Alors que les deux hommes avaient une altercation pendant le match, le Toulousain a secoué la main devant son nez, comme pour dire que son adversaire sentait mauvais. Un geste raciste pour beaucoup, que l’intéressé a démenti, expliquant qu’il voulait signifier qu’Ebonog avait mauvaise haleine. Si la thèse raciste est retenue, l’ailier des Violets risque jusqu’à dix matches de suspension…

Les ennuis continuent pour Ben Yedder

Accusés de viol par deux femmes depuis l’été 2023, Wissam Ben Yedder et son frère, Sabri, seront jugés devant la cour criminelle, a décidé la juge d’instruction hier. L’attaquant va faire appel de cette décision. Si le procès a bien lieu et qu’il est reconnu coupable, il risque une sanction très sévère.