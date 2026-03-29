LOSC Mercato : un taulier de Genesio sur le départ, 3 clubs s’offrent déjà à lui

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Taulier du LOSC du haut de ses 34 ans, Thomas Meunier est en fin de contrat, et un retour au sein de son pays natal cet été est plus que jamais d’actualité.

L’international belge Thomas Meunier, âgé de 34 ans, suscite l’intérêt en Belgique alors que son contrat avec le LOSC arrive à échéance cet été. Le latéral droit, fort de 77 sélections et 10 buts avec les Diables Rouges, a confirmé qu’il serait prêt à revenir jouer en Pro League, sans exclure aucune option parmi les clubs belges.

Meunier, qui avait rejoint Lille en juillet 2024, a disputé 29 matches cette saison toutes compétitions confondues, avec 1 but et 3 passes décisives, affichant encore une bonne régularité à un poste clé.

Un retour possible à Bruges ?

Parmi les pistes évoquées sur le site TransferFeed, le Club Bruges figure en tête. Meunier n’a pas fermé la porte à un retour dans le club où il a grandi sportivement avant de rejoindre le PSG et s’imposer en Europe, laissant entendre que Bruges pourrait être une destination attrayante s’il décide de rentrer en Belgique.

Anderlecht et Standard aussi dans la course

Outre Bruges, Meunier a indiqué qu’il serait ouvert à des approches d’autres grands clubs belges, et le RSC Anderlecht ainsi que le Standard de Liège sont également des options citées. Cette stratégie montre sa volonté de garder plusieurs options ouvertes, plutôt que de s’engager trop tôt dans une seule piste.

Ce possible retour en Belgique intervient à un moment où plusieurs clubs cherchent à renforcer leurs lignes arrière avec de l’expérience, notamment face à des campagnes européennes ou des objectifs de titres domestiques.

Un choix stratégique pour la suite de sa carrière

À 34 ans, Thomas Meunier pourrait privilégier un rôle plus central dans une équipe belge, tout en restant compétitif au plus haut niveau. Il reste un profil attractif pour les clubs belges désireux de combiner expérience internationale et leadership sur le terrain.