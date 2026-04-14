RC Lens : les premiers doutes émergent sur Sangaré, fin de saison noire pour les Sang et Or ?

Joueur phare du RC Lens cette saison, l’excellent Mamadou Sangaré (23 ans) a de grandes chances d’être courtisé au Mercato. À moins que la fin de saison des Sang et or ne vire au cauchemar.

De l’aveu d’une grande majorité d’observateurs de la Ligue 1, Mamadou Sangaré (23 ans) est peut-être le meilleur joueur de la saison. En terme de régularité et d’impact sur le collectif et les résultats, aucun autre n’est aussi important dans une équipe, le PSG étant branché sur courant alternatif.

« Encore un doute sur Sangaré »

Ce constat induit que le taulier du RC Lens affolera mécaniquement le marché des transferts. Ou pas. « Le potentiel de Sangaré est indéniable, nous confie un recruteur reconnu en France et à l’étranger. Mais, dans le milieu, il existe encore un doute sur le fait qu’il puisse autant performer en dehors d’un collectif aussi bien huilé qu’à Lens. » Étonné par cette remarque, nous avons relancé notre interlocuteur sur ce point précis.

« Encore une fois, Sangaré est un joueur qui sort du lot et qui sera sans doute bankable pour Lens, analyse-t-il. Mais de là à faire bouger les vrais cadors du marché sur des montants record, aujourd’hui, il n’y a aucune certitude. Peut-il être un ‘clutch player’ en s’insérant dans un collectif de joueurs confirmés ? Ce seuil-là n’est pas encore franchi. Çe qui est sûr, c’est que les recruteurs resteront attentifs à la fin de saison, notamment savoir comment il va mener l’équipe vers ses objectifs dans le money time. »

Le RC Lens tiendra-t-il sur la durée ?

Depuis son arrivée au RC Lens, la valeur marchande de Sangaré a fortement augmenté, passant d’environ 8 millions à 30 millions d’euros, selon Transfermarkt. Cette progression fait de lui à la fois le joueur le plus cher de l’effectif lensois et le joueur malien le plus valorisé actuellement. Les dernières rumeurs de transfert évoqués des sommes de l’ordre de 40 millions d’euros…

Au-delà du seul cas Sangaré, la dernière ligne droite du RC Lens dans l’aspect collectif sera scrutée. Et, là encore, un doute subsiste malgré la saison brillante des Sang et Or. « Leur jeu est trop énergivore, nous a glissé le préparateur physique confirmé d’un club du Top 10 de Ligue 1, avant même le derby du Nord (0-3). Il est possible qu’ils plongent physiquement. Ils mettent une intensité difficile à tenir sur toute la durée d’une saison. Et dans ce registre, Sangaré est un peu l’arbre qui cache la forêt. »

Une chasse aux lièvres qui pourrait être fatale

Après la débâcle lilloise, on croit notre interlocuteur, chevronné en Ligue 1, tout en lui rappelant que ce constat plutôt alarmant a déjà été établi à la trêve. Et que le RC Lens est toujours dauphin du PSG en L1 en plus d’être en lice dans le dernier carré de la Coupe de France.

« C’est peut-être justement le fait de chasser deux lièvres à la fois qui va les user, sans compter l’impact physique et mental du report du match contre le PSG », conclut-il assez sûr de son coup. Seul l’avenir dira s’il a raison.

Bastien Aubert

Le calendrier de fin de saison du RC Lens :

19/04 : RC Lens-Toulouse (30e journée de Ligue 1)

22/04 : Demi-finales de Coupe de France

26/04 : Brest-RC Lens (31e journée de Ligue 1)

03/05 : OGC Nice-RC Lens (32e journée de Ligue 1)

09/05 : RC Lens-FC Nantes (33e journée de Ligue 1)

13/05 : Lens-PSG (29e journée de Ligue 1)

16/05 : OL-RC Lens (34e journée de Ligue 1)

22/05 : Finale de Coupe de France