OM Mercato : snobé par Marseille, Pavard a déjà trouvé son futur club !

Actuellement prêté à l’OM par l’Inter Milan, le champion du monde français Benjamin Pavard (29 ans) voit son avenir prendre une tournure très incertaine à l’approche du mercato estival.

Marseille refuse l’option d’achat

Arrivé au Vélodrome à la toute fin du mercato estival sous la forme d’un prêt avec option d’achat fixée à 15 M€, Pavard n’a pas réussi à convaincre suffisamment la direction phocéenne pour qu’elle active cette clause en fin de saison. Selon les dernières informations, l’OM ne prévoit pas de lever l’option d’achat, estimant que ses performances – malgré un début de saison prometteur – n’ont pas été à la hauteur des attentes. Une décision totalement logique, et Pavard devrait revenir à l’Inter Milan à l’issue de son prêt, son contrat courant toujours jusqu’en 2028 avec le club lombard.

Un retour à Milan… ou une vente ?

Le retour du Français à l’Inter pourrait être de courte durée. Les Nerazzurri – déjà renforcés défensivement avec des recrues comme Manuel Akanji – ne compteraient plus vraiment sur Pavard dans leur projet sportif. Plusieurs sources italiennes évoquent même l’idée que l’Inter souhaiterait se débarrasser définitivement du défenseur plutôt que de le réintégrer dans l’effectif.

Al‑Hilal en embuscade : un projet ambitieux

Alors que l’OM jette un froid, le club saoudien d’Al‑Hilal semble prêt à revenir à la charge pour Pavard. D’après le journaliste Ekrem Konur, les Saoudiens ont déjà manifesté un intérêt cet hiver et pourraient renouer les discussions avec l’Inter dès cet été pour séduire le défenseur français. Ce club, habitué à attirer des profils expérimentés grâce à des projets ambitieux et des salaires attractifs, voit en Pavard un renfort de choix pour sa ligne défensive. Ce scénario pourrait séduire Pavard financièrement et sportivement, notamment si l’option européenne s’amenuise après une saison mitigée en Ligue 1.