Auteur d’une prestation ratée face à Liverpool (0-3), Benjamin Pavard ne devrait pas voir l’OM lever son option d’achat auprès de l’Inter Milan. Deux indices semblent confirmer cette thèse.

Ce vendredi, aussi bien L’Equipe que La Provence consacrent un article à Benjamin Pavard. Il faut dire que le défenseur se retrouver une nouvelle fois dans l’œil du cyclone après sa prestation contre Liverpool (0-3) qui lui a valu la note la plus basse de son équipe. Déstabilisé par un Hugo Ekitiké très remuant, le Nordiste a été débordé ou mis dans le vent de trop nombreuses fois, jusqu’à voir sa responsabilité impliquée sur le troisième but anglais, inscrit par Cody Gakpo… qui avait remplacé Ekitiké. Ce n’est pas la première fois que Pavard prend ainsi le bouillon lors d’un match de l’OM. La Provence rappelle que son calvaire a commencé fin octobre à… Lens, adversaire de samedi, où il avait concédé un pénalty et marqué son camp (1-2)…

Un salaire élevé et aucun accord entre les deux clubs

La question de son avenir à Marseille se pose forcément, lui qui n’est que prêté par l’Inter Milan. Surtout que les premiers indices ne sont pas très positifs. L’Equipe écrit que « aucun engagement n’a été entériné entre les deux clubs ». Ce qui signifie qu’il reste une option d’achat de 15 M€ à lever, ou pas, et que Medhi Benatia n’a pas cherché à la faire baisser ou à négocier un nouveau prêt, comme cela a pu être annoncé par certains médias. La preuve que la direction, pas satisfaite de son rendement, ne compte pas sur lui pour la saison prochaine. Surtout que, autre problème, La Provence rappelle que Benjamin Pavard possède l’un des plus gros salaires de l’OM. Vu son rendement, il n’est pas rentabilisé…

Enfin, il y a aussi la volonté du joueur qui pèse dans son avenir. Le défenseur est revenu en France parce qu’il pensait que ça l’aiderait à retrouver les Bleus. Ca n’a pas été le cas. Et ça ne devrait pas être le cas lors de la quinzaine internationale de mars puisque Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps, était dans les tribunes du Vélodrome contre Liverpool (0-3). Lui-même déçu par ses prestations et par cet échec concernant l’équipe de France, Pavard pourrait de lui-même vouloir mettre un terme à l’expérience marseillaise après seulement un an…