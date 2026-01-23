À LA UNE DU 23 JAN 2026
[08:25]Un ancien de l’OM croit à un réveil du Real Madrid, secousses au FC Barcelone
[08:09]Stade Rennais : Beye prend Szymanski pour secouer ses remplaçants
[07:47]RC Lens : un joueur de l’OM a déjà fait pleurer les Sang et Or
[07:29]FC Nantes : Puel (OGC Nice) a lancé les hostilités pour dimanche !
[07:14]OM Mercato : 2 indices poussent Pavard loin de Marseille
[06:56]PSG : une fracture entre Chevalier et ses partenaires ?
[06:00]ASSE : Horneland indique l’exemple à suivre pour Chico Lamba
[05:30]OM : Pape Gueye et Ismaila Sarr accueillis en héros à Villarreal et Crystal Palace après leur sacre à la CAN (vidéos)
[05:00]Stade Rennais : Habib Beye fier du Sénégal, mais dépité par les scènes de la finale de la CAN
[00:00]OL : Fonseca en mode lover pour l’anniversaire de sa femme
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM Mercato : 2 indices poussent Pavard loin de Marseille

Par Raphaël Nouet - 23 Jan 2026, 07:14
💬 Commenter
Pierre-Emile Hojbjerg et Benjamin Pavard déçus après la défaite contre Liverpool.
Unibet
Unibet Profitez de 100€ de bonus offert sur votre premier pari!
J'en profite
non officiel
Trois feux verts. Les discussions sont bien engagées et les négociations avancent dans le bon sens, sans accord final. ?

Auteur d’une prestation ratée face à Liverpool (0-3), Benjamin Pavard ne devrait pas voir l’OM lever son option d’achat auprès de l’Inter Milan. Deux indices semblent confirmer cette thèse.

Ce vendredi, aussi bien L’Equipe que La Provence consacrent un article à Benjamin Pavard. Il faut dire que le défenseur se retrouver une nouvelle fois dans l’œil du cyclone après sa prestation contre Liverpool (0-3) qui lui a valu la note la plus basse de son équipe. Déstabilisé par un Hugo Ekitiké très remuant, le Nordiste a été débordé ou mis dans le vent de trop nombreuses fois, jusqu’à voir sa responsabilité impliquée sur le troisième but anglais, inscrit par Cody Gakpo… qui avait remplacé Ekitiké. Ce n’est pas la première fois que Pavard prend ainsi le bouillon lors d’un match de l’OM. La Provence rappelle que son calvaire a commencé fin octobre à… Lens, adversaire de samedi, où il avait concédé un pénalty et marqué son camp (1-2)…

Un salaire élevé et aucun accord entre les deux clubs

La question de son avenir à Marseille se pose forcément, lui qui n’est que prêté par l’Inter Milan. Surtout que les premiers indices ne sont pas très positifs. L’Equipe écrit que « aucun engagement n’a été entériné entre les deux clubs ». Ce qui signifie qu’il reste une option d’achat de 15 M€ à lever, ou pas, et que Medhi Benatia n’a pas cherché à la faire baisser ou à négocier un nouveau prêt, comme cela a pu être annoncé par certains médias. La preuve que la direction, pas satisfaite de son rendement, ne compte pas sur lui pour la saison prochaine. Surtout que, autre problème, La Provence rappelle que Benjamin Pavard possède l’un des plus gros salaires de l’OM. Vu son rendement, il n’est pas rentabilisé…

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Enfin, il y a aussi la volonté du joueur qui pèse dans son avenir. Le défenseur est revenu en France parce qu’il pensait que ça l’aiderait à retrouver les Bleus. Ca n’a pas été le cas. Et ça ne devrait pas être le cas lors de la quinzaine internationale de mars puisque Guy Stéphan, adjoint de Didier Deschamps, était dans les tribunes du Vélodrome contre Liverpool (0-3). Lui-même déçu par ses prestations et par cet échec concernant l’équipe de France, Pavard pourrait de lui-même vouloir mettre un terme à l’expérience marseillaise après seulement un an…

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot