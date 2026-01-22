OM : Rothen lance un gros pavé dans la mare, Longoria et Benatia éclaboussés

Selon Jérôme Rothen, Liverpool a mis en évidence un Mercato mal négocié par l’OM…

Balayé par Liverpool (0-3), l’OM a raté son plus grand rendez-vous européen de la saison et devra prendre au moins un point à Bruges pour espérer composter son billet pour les barrages. Avant cela, un autre choc l’attend dès ce samedi (21h05) à Marseille face au RC Lens… la seule équipe à s’être imposée au Vélodrome en Ligue 1 en 2025. Après la défaite face aux Reds, Roberto De Zerbi n’a pas épargné ses joueurs. Et sur RMC, Jérôme Rothen, lui, s’en est pris au Mercato estival piloté par Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Paixao, Gomes, O’Riley : Rothen pointe les flops du dernier Mercato

« On m’avait attrapé… L’attaché de com’ de l’OM, je le revois à ce qu’il m’a dit il y a quelques mois. Je suis blacklisté là-bas, mais il n’y a pas de soucis. (…) Tout ce que j’ai pu dire il y a quelques mois, ça me donne raison. Collectivement, cette équipe est limitée. Je ne la vois pas passer un cap en Ligue des Champions. Il y a eu des bons matches contre le PSG, contre certaines équipes de Ligue 1, mais ce n’est pas le niveau de la Ligue des Champions. Tu n’es pas invité sur ces matches-là. (…) Dans le recrutement… Quel joueur qui est arrivé a fait passer un cap à Marseille ? Le meilleur, c’est Greenwood. La plus grosse recrue de l’histoire (de l’OM), c’est Paixão. Paixao, au bout de 6 mois, plus grosse recrue et tu ne le fais pas jouer le match le plus important de l’OM donc il y a un problème. Gomes est sur la liste des transferts, O’Riley est sur la liste des transferts… (…) L’OM est une équipe de Ligue Europa ». Des propos qui ne devraient pas arranger ses affaires et son « blacklistage » !