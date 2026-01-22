À LA UNE DU 23 JAN 2026
[00:00]OL : Fonseca en mode lover pour l’anniversaire de sa femme
[23:30]Stade Rennais Mercato : Habib Beye cash sur l’avenir de Jacquet
[23:03]Ligue Europa : l’OL qualifié, le LOSC battu… et l’OGC Nice enfin victorieux !
[22:40]OM : Rothen lance un gros pavé dans la mare, Longoria et Benatia éclaboussés
[22:30]PSG Mercato : ça se tend vraiment pour Dro au FC Barcelone !
[22:02]Ligue Europa : l’OL qualifié, le LOSC mené suite à une grosse bourde d’Alexsandro (vidéo)
[22:00]FC Nantes : Nice, déjà le match de la dernière chance pour Kantari ?
[21:30]ASSE Mercato : une arrivée se confirme, il débarque la semaine prochaine !
[20:32]ASSE : Horneland fait une grande promesse sur Lucas Stassin, il va renverser les supporters !
[20:00]PSG : Hakimi trop juste, pluie de forfaits à Auxerre !
OM : Rothen lance un gros pavé dans la mare, Longoria et Benatia éclaboussés

Par Laurent Hess - 22 Jan 2026, 22:40
Selon Jérôme Rothen, Liverpool a mis en évidence un Mercato mal négocié par l’OM…

Balayé par Liverpool (0-3), l’OM a raté son plus grand rendez-vous européen de la saison et devra prendre au moins un point à Bruges pour espérer composter son billet pour les barrages. Avant cela, un autre choc l’attend dès ce samedi (21h05) à Marseille face au RC Lens… la seule équipe à s’être imposée au Vélodrome en Ligue 1 en 2025. Après la défaite face aux Reds, Roberto De Zerbi n’a pas épargné ses joueurs. Et sur RMC, Jérôme Rothen, lui, s’en est pris au Mercato estival piloté par Pablo Longoria et Medhi Benatia.

Paixao, Gomes, O’Riley : Rothen pointe les flops du dernier Mercato

« On m’avait attrapé… L’attaché de com’ de l’OM, je le revois à ce qu’il m’a dit il y a quelques mois. Je suis blacklisté là-bas, mais il n’y a pas de soucis. (…) Tout ce que j’ai pu dire il y a quelques mois, ça me donne raison. Collectivement, cette équipe est limitée. Je ne la vois pas passer un cap en Ligue des Champions. Il y a eu des bons matches contre le PSG, contre certaines équipes de Ligue 1, mais ce n’est pas le niveau de la Ligue des Champions. Tu n’es pas invité sur ces matches-là. (…) Dans le recrutement… Quel joueur qui est arrivé a fait passer un cap à Marseille ? Le meilleur, c’est Greenwood. La plus grosse recrue de l’histoire (de l’OM), c’est Paixão. Paixao, au bout de 6 mois, plus grosse recrue et tu ne le fais pas jouer le match le plus important de l’OM donc il y a un problème. Gomes est sur la liste des transferts, O’Riley est sur la liste des transferts… (…) L’OM est une équipe de Ligue Europa ». Des propos qui ne devraient pas arranger ses affaires et son « blacklistage » !

