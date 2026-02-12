Si plusieurs informations fuient du vestiaire de l’OM, un joueur marseillais en serait à l’origine : Benjamin Pavard.

Le feu couve à Marseille. Alors que plusieurs informations sensibles ont récemment fuité du vestiaire de l’OM, un nom circule avec insistance : Benjamin Pavard (29 ans). L’international français serait pointé du doigt en interne comme l’une des sources possibles des indiscrétions qui fragilisent le groupe.

C’est Romain Molina qui a mis le sujet sur la table en évoquant la proximité de Pavard avec certains journalistes. Un épisode précis a mis le feu aux poudres : avant la rencontre face à l’USG, l’annonce de sa non-titularisation avait fuité dans L’Équipe la veille du match. Une information très mal vécue en interne, où la discrétion est censée être totale à l’approche d’un rendez-vous européen.

Pavard, la taupe de l’OM ?

Et comme souvent à Marseille, les supporters ont mené leur petite enquête. Sur les réseaux sociaux, une photo de ce même Pavard bras dessus bras dessous avec Loïc Tanzi, journaliste à L’Équipe et connu pour sa proximité avec le giron parisien, a refait surface. Les deux hommes seraient proches dans la vie privée. Dès lors, le raccourci a été vite fait : proximité personnelle + fuite dans le média = suspicion immédiate.

Évidemment, aucune preuve formelle n’a été avancée. Mais dans un vestiaire déjà sous tension, la simple suspicion peut suffire à créer un climat délétère. À l’OM, où chaque détail prend une ampleur démesurée, cette affaire tombe au pire moment.