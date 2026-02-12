À LA UNE DU 12 FéV 2026
[07:00]ASSE : quelle note attribueriez-vous aux grands débuts de Montanier contre Montpellier ?
[06:00]OM : la taupe du vestiaire marseillais enfin démasquée ! 
[00:00]OL : Endrick et sa sublime compagne grillés à Barcelone ! 
[23:20]OL Mercato : Michele Kang regarde en Espagne et prépare un gros coup avec Tolisso ! 
[22:57]FC Nantes : Faty met en garde les Canaris contre le traumatisme de la relégation
[22:33]OM : ça se confirme pour Galtier, les agents de Beye ont rencontré Benatia et Longoria
[22:19]RC Lens : pour Sage, les Sang et Or étaient le tournant de sa vie
[22:00]FC Nantes : une catastrophe attend Kantari et les Canaris à Monaco ! 
[21:32]RC Lens : Thomasson fait une déclaration d’amour à Sage
[21:13]OM : Beye bloqué par le Stade Rennais !
Logo de l’Olympique de Marseille

om

Logo du Paris Saint-Germain

PSG

Logo de l’Olympique Lyonnais

ol

Logo de l’AS Saint-Étienne

asse

Logo FC Nantes

FC NANTES

RC LENS

Logo du Stade Rennais

STADE RENNAIS

Logo du LOSC

losc

Logo du Real Madrid

REAL MADRID

Logo du FC Barcelone

FC BARCELONE

Logo de l’Équipe de France de football

FRANCE

OM : la taupe du vestiaire marseillais enfin démasquée ! 

Par Bastien Aubert - 12 Fév 2026, 06:00
💬 Commenter
Les joueurs de l'OM
Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Si plusieurs informations fuient du vestiaire de l’OM, un joueur marseillais en serait à l’origine : Benjamin Pavard. 

Le feu couve à Marseille. Alors que plusieurs informations sensibles ont récemment fuité du vestiaire de l’OM, un nom circule avec insistance : Benjamin Pavard (29 ans). L’international français serait pointé du doigt en interne comme l’une des sources possibles des indiscrétions qui fragilisent le groupe.

C’est Romain Molina qui a mis le sujet sur la table en évoquant la proximité de Pavard avec certains journalistes. Un épisode précis a mis le feu aux poudres : avant la rencontre face à l’USG, l’annonce de sa non-titularisation avait fuité dans L’Équipe la veille du match. Une information très mal vécue en interne, où la discrétion est censée être totale à l’approche d’un rendez-vous européen. 

Parions Sport
Parions Sport Offre exceptionnel : 15€ sans dépôt + 85€ de bonus
J'en profite

Pavard, la taupe de l’OM ?

Et comme souvent à Marseille, les supporters ont mené leur petite enquête. Sur les réseaux sociaux, une photo de ce même Pavard bras dessus bras dessous avec Loïc Tanzi, journaliste à L’Équipe et connu pour sa proximité avec le giron parisien, a refait surface. Les deux hommes seraient proches dans la vie privée. Dès lors, le raccourci a été vite fait : proximité personnelle + fuite dans le média = suspicion immédiate.

Évidemment, aucune preuve formelle n’a été avancée. Mais dans un vestiaire déjà sous tension, la simple suspicion peut suffire à créer un climat délétère. À l’OM, où chaque détail prend une ampleur démesurée, cette affaire tombe au pire moment.

OM

Actu foot OM : les infos les plus chaudes

Vidéos OM : toutes les infos foot