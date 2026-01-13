Tout le monde est d'accord sur le principe du transfert, il ne manque plus que les signatures.

Si Robinio Vaz va bien quitter l’OM dans les prochaines heures pour l’AS Roma, ce ne sera finalement pas sous forme de prêt mais bien via un transfert sec.

Soit les négociations entre l’OM et l’AS Roma offrent de nombreux rebondissements, soit les médias ont des sources discordantes. Ce qui est sûr, c’est que la façon dont Robinio Vaz va être cédé aux Giallorossi ne cesse de varier ! Au début, il était question d’un transfert de 25 M€. Hier soir, il a été dit, au moment où l’accord avait été trouvé, que la Roma se faisait prêter l’attaquant de 18 ans avec option d’achat obligatoire. Et ce mardi, Foot Mercato assure que ce sera un transfert sec de 25 M€, un contrat de quatre ans et demi à 2 M€ par mois attendant l’ancien Sochalien dans la Ville Eternelle.

L’OM va réinvestir cette manne

Pour l’Olympique de Marseille, c’est évidemment une bonne nouvelle. Avec ces 25 M€, le club va pouvoir avancer sur plusieurs dossiers. Aux dernières nouvelles, il finaliserait l’arrivée d’Himad Abdelli en provenance du SCO d’Angers (et si possible avant samedi et le match face… au SCO), envisagerait le recrutement du latéral gauche d’Utrecht Souffian El Karouani (25 ans) et d’une doublure à Mason Greenwood qui pourrait être Anis Hadj Moussa (Feyenoord Rotterdam). Sachant que la somme de ces trois transferts serait supérieure aux 25 M€ récoltés.

Mais Robinio Vaz ne devrait pas être le seul joueur à quitter l’OM cet hiver. Angel Gomes est également poussé vers la sortie, six mois seulement après son arrivée. Le milieu anglais n’a pas convaincu Roberto De Zerbi, qui le voyait pourtant titulaire dans son onze. Darryl Bakola, qui rencontre les mêmes problèmes (financiers) que Vaz pour prolonger, pourrait lui aussi partir.