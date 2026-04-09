ASSE, RC Lens : Dupraz qui fait la leçon à Pierre Sage, ça fait bien rire chez les Verts !

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Pascal Dupraz s’est permis de tacler Pierre Sage sur sa communication. Mais vu son passage raté en beauté à l’ASSE, il est plutôt culotté de faire la leçon au coach lensois…

La sortie n’est pas passée inaperçue. Après la lourde défaite du RC Lens face au LOSC Lille (0-3), Pascal Dupraz s’est permis de critiquer ouvertement la communication de Pierre Sage.

Un tacle frontal… qui fait pourtant sourire du côté de l’AS Saint-Étienne, où le passage du consultant reste très mal perçu.

Sage lucide… Dupraz critique la forme

Après la claque reçue dans le derby du Nord, Pierre Sage n’a pas cherché d’excuses. Le coach lensois a reconnu que la course au titre s’éloignait et a assumé un changement d’objectif :

« On regarde dans le rétroviseur et il va falloir appuyer sur l’accélérateur. »

Un discours pragmatique, tourné vers la qualification en Ligue des champions. Mais pour Pascal Dupraz, cette sortie est une erreur.

Sur RMC, l’ancien coach a été très clair :

« Tout ce que Pierre Sage a dit, je l’aurais dit aux joueurs… mais jamais devant les journalistes. »

Avant d’enfoncer le clou :

« Dire ça publiquement, c’est montrer qu’il a peut-être un peu la trouille. »

Pour Dupraz, afficher ce type de discours reviendrait à exposer un doute dangereux, à la fois pour le vestiaire et pour l’environnement du club.

Une sortie qui fait sourire à Saint-Étienne

Et cette prise de position a provoqué des réactions amusées dans le Forez.

Car voir Pascal Dupraz donner des leçons de communication et de management a de quoi surprendre… surtout du côté de Saint-Étienne, où son passage reste un très mauvais souvenir.

Arrivé pour sauver les Verts lors de la saison 2021-2022 après le départ de Claude Puel, Dupraz n’avait pas réussi sa mission. L’ASSE avait finalement été reléguée en Ligue 2, malgré un discours souvent très optimiste.

Un passage raté et des méthodes contestées à l’ASSE

Durant ses six mois dans le Forez, Dupraz avait pourtant martelé sa confiance : maintien assuré, groupe soudé, dynamique positive…

La réalité a été tout autre.

Sur le terrain, ses choix tactiques avaient largement été critiqués, notamment son fameux système en 3-5-2 avec des joueurs comme Thioub ou Kolodziejczak utilisés dans des rôles peu adaptés.

Mais c’est surtout sa communication qui avait laissé des traces. Après une lourde défaite à Lorient (2-6), il avait publiquement mis en doute l’implication de certains joueurs absents, insinuant qu’ils n’étaient pas réellement blessés.

Un épisode qui avait tendu les relations avec une partie du vestiaire et fragilisé encore davantage un groupe déjà en difficulté.

Dupraz crédible pour juger Sage ?

C’est précisément pour ces raisons que sa sortie actuelle fait grincer des dents… ou sourire, selon les points de vue.

Car à l’inverse, Pierre Sage réalise une saison solide avec le RC Lens, toujours en course pour la Ligue des champions malgré ce revers contre Lille.

Son discours, jugé trop prudent par Dupraz, sans club depuis une autre relégation avec Dijon il y a trois ans, peut aussi être interprété comme une preuve de lucidité dans un sprint final où chaque point compte.