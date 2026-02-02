Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos.

Himad Abdelli est un nouveau joueur de l’OM. Le milieu offensif algérien quitte le SCO d’Angers à quelques mois de la fin de son contrat pour s’engager avec les Phocéens jusqu’en 2031.

Première recrue officialisée pour l’OM en ce dernier jour de mercato ! Il s’agit d’Himad Abdelli. Le milieu offensif algérien, qui était en fin de contrat en juin avec le SCO d’Angers, s’est engagé jusqu’en 2031. Il portera le numéro 8. L’OM a versé une indemnité de 3 M€ pour s’attacher ses services, après des négociations qui ont duré plusieurs semaines en raison de la volonté du SCO de récupérer une grosse somme d’argent. Les dirigeants marseillais ont refusé de surenchérir, rappelant que le joueur, fan du club depuis toujours, viendrait au pire au mois de juin. Tout est bien qui finit bien pour l’OM et le joueur, qui réalisent le transfert souhaité. Le SCO, lui, perd un élément très important…