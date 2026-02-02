À LA UNE DU 2 FéV 2026
[21:15]Stade Rennais Mercato : Zabiri est rouge et noir
[20:43]RC Lens Mercato : bip bip Saint-Maximin officialisé
[20:21]ASSE Mercato : Le Cardinal, c’est fait !
[19:46]OM Mercato : Bakola file à Sassuolo pour 12 M€, retour à l’envoyeur pour O’Riley
[19:31]ASSE Mercato : c’est officiel pour Paalberg
[19:23]RC Lens Mercato : un départ tombe à l’eau, Cristiano Ronaldo impliqué
[19:06]OM Mercato : c’est officiel pour Garcia, 13 M€ tombent du ciel !
[18:54]ASSE Mercato : Soumahoro officiellement vert !
[18:32]FC Nantes Mercato : une arrivée surprise, Mwanga s’excuse
[18:18]OL Mercato : Yaremchuk est lyonnais !
OM Mercato : c’est officiel pour Abdelli !

Par Raphaël Nouet - 2 Fév 2026, 18:08
Himad Abdelli avec le survêtement de la sélection algérienne.
officiel
Officiel. Les contrats sont signés et le joueur est officiellement transféré, le dossier est clos. ?

Himad Abdelli est un nouveau joueur de l’OM. Le milieu offensif algérien quitte le SCO d’Angers à quelques mois de la fin de son contrat pour s’engager avec les Phocéens jusqu’en 2031.

Première recrue officialisée pour l’OM en ce dernier jour de mercato ! Il s’agit d’Himad Abdelli. Le milieu offensif algérien, qui était en fin de contrat en juin avec le SCO d’Angers, s’est engagé jusqu’en 2031. Il portera le numéro 8. L’OM a versé une indemnité de 3 M€ pour s’attacher ses services, après des négociations qui ont duré plusieurs semaines en raison de la volonté du SCO de récupérer une grosse somme d’argent. Les dirigeants marseillais ont refusé de surenchérir, rappelant que le joueur, fan du club depuis toujours, viendrait au pire au mois de juin. Tout est bien qui finit bien pour l’OM et le joueur, qui réalisent le transfert souhaité. Le SCO, lui, perd un élément très important…

