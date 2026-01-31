OM : Marseille leader de Ligue 1 devant le PSG et le RC Lens, c’est possible !

L’Olympique de Marseille vit une saison de Ligue 1 passionnante et frustrante à la fois. Après son match nul concédé dans les arrêts de jeu face au Paris FC (2‑2), une statistique étonnante circule : si les matchs se terminaient à la 90e minute, l’OM serait aujourd’hui leader du championnat de France devant le RC Lens et le PSG.

Une statistique qui en dit long

La donnée, rapportée par le compte X Stats Foot, vient de calculs basés sur tous les matchs de Ligue 1 cette saison :

Marseille aurait 44 points à l’issue des matchs disputés jusqu’à la 90e minute,

À égalité avec le RC Lens (44 points),

Devant le PSG (41 points) et l’Olympique Lyonnais (37 points).

Dans la réalité du classement officiel, l’OM est troisième avec 39 points, en raison des trop nombreux buts encaissés dans le temps additionnel qui lui ont coûté plusieurs points précieux.

Ce chiffre met en lumière une fragilité marseillaise dans les derniers instants des rencontres, une tendance observée tout au long de la saison où l’équipe a encaissé plusieurs buts décisifs après la 90e minute, dont le penalty du PFC ce samedi.

Ce qui se cache derrière cette “leaderstats” marseillaise

L’OM a régulièrement montré de belles séquences offensives et une capacité à imposer son jeu. Mais la gestion des fins de match est devenue un problème récurrent : les Phocéens ont concédé plusieurs buts décisifs dans le temps additionnel, ce qui leur coûte des victoires ou des matchs nuls transformés en défaites. En effet, l’OM a déjà perdu 9 points après avoir mené au score en Ligue 1 cette saison, soit déjà un de plus que l’ensemble de l’exercice précédent dans l’élite (8).

Des erreurs défensives, des absences de concentration ou des choix tactiques discutables dans les dernières minutes ont parfois coûté cher, comme ce fut le cas face au Paris FC où l’égalisation a été concédée tardivement. Face au RC Lens la semaine dernière, la prestation était majuscule, mais Fofana avait tout de même réduit l’écart en fin de match.

L’OM trop détaché en Ligue 1

La lutte pour le titre, si l’on parle sérieusement, est actuellement hors de portée de l’OM, avec le RC Lens à 46 points, et le PSG à 45 avec un match en moins.

Cette statistique est en tout cas une énorme source de frustration car l’équipe laisse filer des points bêtement, et alors que la seconde partie de saison s’annonce déterminante, c’est l’aptitude à tenir le rythme jusqu’à la 90e minute… et au‑delà qui fera la différence dans la course à la Ligue des Champions