PFC – OM (2-2) : les notes des Marseillais qui s’enfoncent dans la crise

L’OM a perdu deux points sur la pelouse du Paris FC (2-2) alors qu’il menait de deux buts à la 82e minute, ce samedi pour le compte de la 20e journée de Ligue 1.

Après trois jours de tempête suite à la défaite à Bruges (0-3) et la rumeur d’un départ de Roberto De Zerbi, l’OM a cru s’être remis la tête à l’endroit face au Paris FC. Il menait logiquement 2-0 à la 82e et pensait avoir fait le plus dur. Mais une fois encore, les Marseillais ont été rattrapés par leur inconstance coupable, ce qui a permis aux Parisiens de faire leur retard. Un pénalty de Mason Greenwood à la 18e et un but de Pierre-Emerick Aubameyang à la 54e sur une passe de l’Anglais auraient dû être suffisants pour l’emporter. Mais une fois de plus, une fois de trop cette saison, ils ont réveillé les morts et ne peuvent s’en prendre qu’à eux-mêmes s’ils sont aujourd’hui largués dans la course au titre en plus d’être éliminés de la Champions League…

Rulli (4) : pas super bien placé sur un lob de Krasso du milieu de terrain à la 3e. Bonne intervention dans ses six mètres à la 9e sur un ballon remis de la tête dans le paquet par un adversaire. Vigilant par la suite sur les ballons en profondeur parisien. Vigilant à la 75e sur un tir de Koleosho. Ne peut rien sur la réduction du score d’Ikoné (82e) et est fautif sur le pénalty de l’égalisation. Lui qui était si fort dans l’exercice n’est plus décisif…

Weah (5) (Murillo, 78e) : lancé dans la profondeur par Aguerd à la 22e, il perd son face-à-face avec Trapp. Tente une Pavard à la 39e mais sa volée à lui termine dans les tribunes… On l’a peu vu lors des 45 premières minutes car le jeu des deux équipes est beaucoup passé par l’autre côté.

Balerdi (5) : un coup de tête sans danger pour Trapp sur un corner de Nwaneri à la 15e. Grosse frayeur à la 30e avec un ballon bêtement perdu suite à une hésitation de relance qui a failli profiter à Simon. Contre bien le tir d’un adversaire dans la surface à la 50e. Une tête croisée sur le poteau de Trapp à la 73e après un beau centre de Greenwood. Le tournant du match vu ce qu’il s’est passé ensuite…

Aguerd (6) : stoppe Krasso avec autorité à 35m des buts phocéens à la 10e. Intervention énorme et relance somptueuse dans la profondeur pour Weah à la 22e. Croise trop sa tête sur un coup franc de Nwaneri à la 44e. Il aurait réalisé un grand match sans ces dix dernières minutes de flottement qui coûtent si cher.

Medina (5) : pas à son aise lors des 45 premières minutes. Latéral gauche, ce n’est vraiment pas son poste. Les Parisiens l’ont compris et ont beaucoup joué de son côté.

Hojbjerg (6) : plus à son aise qu’à Bruges – ce qui n’était pas compliqué -, il reste quand même loin de son meilleur niveau, même s’il reste la plaque tournante du jeu de l’OM. A l’origine du deuxième but avec une récupération haute. Un coup franc de 25 mètres puissant mais pas cadré à la 61e.

Timber (7) (Nadir, 78e) : vraiment précieux dans le travail de harcèlement de l’adversaire et le pressing haut. Il gratte beaucoup de ballons mais a également des absences assez étonnantes. En première période, il laisse ainsi le PFC récupérer un ballon sur lequel il aurait pu aller, à 25 mètres des buts marseillais. Pas un hasard si l’équipe a sombré à sa sortie !

Nwaneri (5) (Traoré, 68e) : moins à l’aise qu’une semaine plus tôt contre Lens, il a eu tendance à trop chercher la faute. Tente une volée acrobatique sans danger à la 37e. Tout proche de recevoir le ballon à sept mètres des buts vides à la 40e mais un défenseur parisien détourne le ballon au dernier moment ! Voit une belle frappe du gauche contrée à la 48e. Avant-dernier passeur sur le deuxième but.

Greenwood (8) : cherche grossièrement le pénalty à la 7e. Lancé dans la profondeur à la 15e, il tente un coup du sombrero en pleine surface sur un adversaire, qui touche le ballon de la main. L’arbitre a besoin de la VAR pour siffler l’évidence mais l’Anglais ne se fait pas prier pour ouvrir le score en prenant Trapp à contre-pied. Chose rare, on l’a vu sprinter pour presser un adversaire au milieu de terrain à la 30e ! Aurait-il été piqué par De Zerbi après Bruges ? Passeur décisif pour Aubameyang sur le deuxième but (54e). A failli l’être à la 73e mais le poteau a renvoyé la tête de Greenwood et à la 76e pour Gouiri mais Trapp est sorti pour gêner l’attaquant algérien. Glisse au moment de marquer le but qui aurait soulagé son équipe à la 90e.

Paixao (5) (Vermeeren, 78e) : son centre pour Aubameyang à la 25e méritait meilleur sort. Il a multiplié les appels dans la profondeur mais a rarement été trouvé. Capable d’enchaîner passe aveugle précise et contrôle raté dans la même minute… Un bon déboulé à la 37e mais son centre est une fois de plus contré. Se déséquilibre tout seul à la 70e avec une succession de feintes… Vermeeren, qui l’a remplacé, lit superbement le jeu à la 84e pour couper un centre en retrait très dangereux d’un Parisien. Mais il n’a apporté aucune sérénité au milieu quand le PFC s’est enflammé.

Aubameyang (6) (Gouiri, 66e) : bien lancé dans la profondeur à la 7e, il ne parvient pas à devancer Trapp. Sur la même action, une minute plus tard, il ne regarde pas la passe de Timber. Dommage ! Il s’est beaucoup battu mais a eu du mal à être trouvé par ses partenaires. Manque de justesse à la 47e pour bien servir Paixao, qui aurait pu filer seul au but. Se relance en inscrivant le deuxième but, à l’affut au deuxième poteau sur un centre de Greenwood (54e). Gouiri, qui l’a remplacé, aurait pu corser la marque à la 73e mais Trapp lui a fait peur sur sa sortie. Dommage car l’Allemand n’a pas touché le ballon ! A la 90e, il ne cadre pas sa frappe après la glissade de Greenwood. Dans la foulée, le PFC égalise…