OM Mercato : Bakola arrive à Sassuolo, son transfert vire à l’imbroglio

L’espoir marseillais Darryl Bakola file en Serie A. Son transfert vers Sassuolo secoue l’OM, entre flou sur le montant et choix stratégique contesté.

Bakola, frustration à l’OM et départ précipité en Italie

Darryl Bakola, l’un des jeunes cracks les plus suivis du centre marseillais, tourne la page OM à 18 ans à peine. Lassé par un temps de jeu quasi inexistant et des discussions parfois tendues, le milieu n’a pas attendu la fin de saison. Son absence dans le groupe face au Paris FC samedi avait déjà mis la puce à l’oreille. Sassuolo n’a pas tardé à saisir l’opportunité, prêt à lancer Bakola sur la scène italienne dès ce week-end.

Montant du transfert : un deal qui fait réagir

Les chiffres du transfert de Bakola alimentent un vrai feuilleton. Selon Foot Mercato, l’accord OM-Sassuolo porterait sur 10 millions d’euros fixes et 2 millions de bonus. De plus, le jeune Français est attendu dimanche en Italie pour sa visite médicale.

Cependant, selon Mohamed Toubache-Ter, le montant réel est de 12 millions plus 2 de bonus, ainsi que 10 % sur la revente. Une version contestée par le journaliste Sacha Tavolieri, qui confirme bien les infos de FM. À cela, Mohamed Toubache-Ter a répondu que « 12M€ bonus compris c’est une com précise !! La réalité c’est que c’est 12 + 2 car un des bonus n’est pas atteignable, voilà la vérité !!!!!! ». Un petit imbroglio sur le prix réel, mais dans tous les cas, ça reste un joli coup.

Un choix fort de Sassuolo dans sa stratégie jeunesse

Solide pensionnaire de Serie A, Sassuolo poursuit sa politique de pari sur des jeunes tricolores aux gros potentiels. Après Ismaël Koné, le club mise sur la progression immédiate de Bakola et la valorisation de son profil dans un effectif qui sait mettre en avant la jeunesse. Pour l’OM, céder si tôt un talent à peine éclos pose question sur la gestion des pépites maison, après la grosse vente de Robinio Vaz.

Ismaël Koné, atout-clé pour l’intégration de Bakola

L’adaptation express de Bakola en Emilie-Romagne sera facilitée par la présence d’Ismaël Koné, déjà bien intégré dans l’entrejeu de Sassuolo. L’ancien Marseillais servira de relais privilégié pour aider le nouveau venu à prendre ses marques, un facteur important alors que l’objectif du club italien est d’installer vite ses recrues.

Ce transfert relance le débat sur la formation à l’OM

Le départ anticipé de Bakola illustre une fois encore le dilemme marseillais : retenir ses jeunes ou privilégier la rentabilité immédiate. Entre impatience des supporters, gestion du vestiaire et nécessité de performer, l’OM laisse filer un élément vedette du centre de formation. Un scénario qui rappelle d’autres épisodes douloureux pour les fans, et interroge la capacité du club à capitaliser durablement sur sa génération montante.

Virage pour Bakola, questionnements pour l’OM

Transféré à Sassuolo dans la tension et l’incertitude, Bakola embarque pour la Serie A avec beaucoup d’attentes et autant d’incertitudes. Pour Sassuolo, c’est un pari sur le long terme ; pour Bakola, un défi à relever loin de son club formateur ; pour l’OM, la preuve que le talent local s’exporte parfois plus vite qu’espéré. L’histoire ne fait que commencer de l’autre côté des Alpes.