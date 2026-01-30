Figure en vue de la formation olympienne, Darryl Bakola est désormais au cœur de discussions avancées entre l’OM et Sassuolo. L’avenir du jeune milieu de terrain, longtemps espéré au RC Strasbourg, pourrait bien basculer du côté de l’Italie dans les toutes prochaines heures.

Membre référencé du centre de formation de l’OM, Darryl Bakola cristallise les attentes. Il garde pourtant un goût amer de cette saison : malgré une proposition de prolongation sur la table, le joueur n’a pas paraphé son nouveau bail. Sa frustration est palpable, minée par un temps de jeu restreint alors qu’il rêve d’accéder à l’étage supérieur. Les sollicitations n’ont pas manqué, Chelsea et le RC Strasbourg s’étant vivement renseignés cet hiver, preuve de sa cote grandissante au niveau européen.

Les discussions entre l’OM et Sassuolo s’intensifient

Dans un climat de fin de marché où tout va très vite, l’OM et Sassuolo discutent activement d’un possible transfert de Bakola. Le club italien, rassurant par sa stabilité en Serie A, avance ses arguments tandis que Marseille réfléchit à la meilleure issue pour l’un de ses talents les plus prometteurs. Cette négociation s’inscrit dans un contexte particulier, alors que la pression du calendrier impose une décision imminente pour toutes les parties. Pour un aperçu du contexte autour de la concurrence à ce poste, il est intéressant de se pencher sur les dernières déclarations de Roberto De Zerbi sur Ismaël Koné.

Les arguments de Sassuolo pour séduire Bakola

Sassuolo n’a pas tardé à se distinguer dans la course. Au-delà d’une place dans l’effectif, le club italien capitalise sur des atouts concrets pour convaincre l’international espoir :

Un temps de jeu clairement accessible , loin de la concurrence féroce qui règne à Marseille et à Londres.

, loin de la concurrence féroce qui règne à Marseille et à Londres. La présence précieuse d’ Ismaël Koné , autre jeune en pleine ascension prêté par l’OM et dont l’intégration réussie constitue un repère fort pour Bakola.

, autre jeune en pleine ascension prêté par l’OM et dont l’intégration réussie constitue un repère fort pour Bakola. Un environnement reconnu pour développer des talents et miser sur la progression des jeunes joueurs offensifs et créatifs.

Difficile pour Bakola de rester insensible à ce projet, alors que Sassuolo s’appuie sur un modèle déjà éprouvé pour faire grandir ses recrues.

Ce que l’avenir réserve à Darryl Bakola

Suspendu entre son club formateur et la perspective alléchante offerte par la Serie A, Bakola n’a jamais été aussi proche de tourner la page OM. L’issue de ce dossier tiendra en haleine tout Marseille jusqu’au dernier moment du mercato. Pour Bakola, la décision à venir pourrait signifier un nouvel envol sous les couleurs de Sassuolo et une réelle opportunité de franchir un cap professionnel. À suivre, donc, pour un mercato qui s’annonce électrique sur le Vieux-Port.