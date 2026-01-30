La sortie de route de l’OM en Ligue des Champions ce mercredi à Bruges (0-3) va avoir un fort impact sur la fin du mercato hivernal.

La lourde élimination de l’OM en Ligue des Champions, mercredi soir à Bruges (0-3), ne restera pas sans conséquences. À cinq jours de la fin du mercato hivernal, ce crash européen redistribue totalement les cartes en coulisses et menace directement plusieurs dossiers chauds.

Abdelli sacrifié pour cet été ?

Selon L’Équipe, cette sortie de route prématurée devrait provoquer une accélération des départs afin de renflouer les caisses de l’OM. Le message est clair : des ventes deviennent presque incontournables. Les noms d’Ulisses Garcia, Darryl Bakola ou encore Angel Gomes circulent avec insistance pour générer rapidement des liquidités. Mais le vrai coup dur pourrait concerner Himad Abdelli. Toujours selon le quotidien sportif, l’OM pourrait être contraint de se priver du milieu d’Angers, pourtant ciblé pour renforcer l’effectif de Roberto De Zerbi. Un sacrifice dicté par la nouvelle réalité financière imposée par l’élimination européenne.

Vers 3 départs et des options d’achat non levées !

Et ce n’est pas tout. Cette désillusion à Bruges pourrait également remettre en question plusieurs levées d’option d’achat prévues en fin de saison. Autrement dit, des joueurs censés s’inscrire dans la durée pourraient finalement ne pas être conservés, faute de garanties économiques suffisantes… comme Arthur Vermeeren. À Marseille, l’échec en Ligue des Champions agit comme un électrochoc brutal. Le projet sportif se retrouve directement lié aux impératifs financiers, et la fin de mercato s’annonce tendue, imprévisible et potentiellement douloureuse. Pour l’OM, l’hiver pourrait laisser plus de traces que prévu.