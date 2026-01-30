À LA UNE DU 30 JAN 2026
[09:21]Stade Rennais Mercato : coup dur pour le remplaçant de Seko Fofana !
[09:00]RC Lens – Le Havre : Sage corrige le tir, deux changements majeurs attendus dans son onze
[08:48]OM : Benatia, Greenwood, Balerdi… ça chauffe sérieusement dans le vestiaire ! 
[08:12]FC Nantes Mercato : un transfert bouclé a avorté à la dernière minute ! 
[07:45]ASSE Mercato : après Kanté, une nouvelle recrue offerte au futur coach des Verts ! 
[07:19]PSG : Luis Enrique a failli claquer la porte !
[07:00]OM : double coup de tonnerre pour l’avenir de De Zerbi ! 
[06:00]ASSE Mercato : l’ancien flop Pierre Cornud pète un plomb en Israël
[05:00]FC Nantes : le mercato hivernal peut-il sauver les Canaris de la Ligue 2 ?
[00:00]Diletta Leotta met le feu à la toile avec sa dernière vidéo
OM : double coup de tonnerre pour l’avenir de De Zerbi ! 

Par Bastien Aubert - 30 Jan 2026, 07:00
Roberto De Zerbi (OM)
De nouvelles révélations sont tombées sur la situation électrique de Roberto De Zerbi à l’OM.

L’OM vit une nouvelle zone de turbulences autour de Roberto De Zerbi. Selon La Provence, la tendance ne serait pas à un départ immédiat : le coach italien devrait bien être sur le banc samedi (17h) pour le choc face au Paris FC, malgré l’agitation médiatique des dernières heures. Un premier élément qui calme, sans éteindre totalement l’incendie. Jeudi, l’absence du technicien italien sur le terrain Michel-Platini de Clairefontaine a mis le feu aux poudres. Mais en interne, rien d’alarmant. 

De Zerbi dément un départ

La séance concernait surtout les joueurs n’ayant pas disputé le match de la veille, et De Zerbi avait déjà procédé de la sorte la saison passée, notamment après la lourde défaite à Reims (1-3, le 29 mars). Les joueurs n’ont pas été surpris, le club évoquant même une maladie du Lombard dans la soirée. Puis la machine médiatique s’est emballée. À 22 heures, Foot Mercato a lâché une bombe en annonçant que De Zerbi avait demandé à quitter l’OM. Une information rapidement démentie par l’intéressé auprès de L’Équipe. Fidèle à sa ligne, le coach marseillais a rappelé qu’il avait déjà expliqué être prêt à partir s’il devenait un problème pour le club. Visiblement, ce n’est pas le message renvoyé par sa direction.

« Quand il est fâché, il boude »

En coulisses, son attitude serait davantage liée à sa manière de gérer les crises. Un repli sur soi déjà observé lors des périodes compliquées. « Quand il est fâché, il boude », glisse un proche du groupe. Et depuis mercredi, les raisons de faire la tête ne manquent pas. Mais le deuxième coup de tonnerre est venu d’Italie. Sport Mediaset affirme que Roberto De Zerbi se dirigerait malgré tout vers un départ. Une information lourde, qui contraste avec le discours officiel et entretient le flou autour de son avenir. Entre apaisement en façade et alertes venues de l’étranger, l’OM avance sur une ligne de crête. Le match face au Paris FC pourrait bien servir de juge de paix.

