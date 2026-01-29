À LA UNE DU 29 JAN 2026
OM : Domenech se moque ouvertement de De Zerbi

Par Raphaël Nouet - 29 Jan 2026, 10:39
Raymond Domenech en tribune lors d'un match au Parc des Princes.
Très critique depuis son arrivée à l’OM, Raymond Domenech n’a pas manqué de se cartonner de Roberto De Zerbi après la déroute à Bruges (0-3) hier.

Lorsqu’il s’agit de pointer du doigt les « ennemis » de leur club, les supporters de l’OM oublient souvent Raymond Domenech. Sans doute parce que l’ancien sélectionneur des Bleus s’est décrédibilisé depuis longtemps à travers ses carrières d’entraîneur et de consultant. Mais il n’empêche que le président du syndicat des entraîneurs français est un fervent défenseur du « made in France » et qu’il tacle régulièrement Pablo Longoria ou Roberto De Zerbi. Surtout ce dernier, d’ailleurs, puisqu’il estime que n’importe quel technicien hexagonal ferait aussi bien.

« L’OM éliminé, pas par Benfica, mais par une gestion désastreuse d’un effectif pourtant de qualité. On va enfin en parler peut-être »

Alors, il ne fallait pas s’attendre à autre chose qu’un tweet moquer après la déroute de l’OM à Bruges (0-3), assortie d’une élimination de la Champions League après un but incroyable du gardien du Benfica au bout des arrêts de jeu contre le Real Madrid (4-2). « L’OM éliminé, pas par Benfica, mais par une gestion désastreuse d’un effectif pourtant de qualité. On va enfin en parler peut-être », a-t-il écrit en accompagnant sa sortie d’un émoji qui rigole et d’un pouce levé

Raymond Domenech, qui n’a pourtant tenu qu’un mois et demi sur le banc du FC Nantes sans gagner un match ou été à l’origine du fiasco de Knysna avec l’équipe de France, se permet donc de se moquer d’un entraîneur reconnu par les meilleurs de la profession. Une certaine définition du culot… D’ailleurs, les réponses à ce message sont unanimes à ce sujet.

