Sur RMC, Eric Di Méco et Daniel Riolo ont commenté la piteuse élimination de l’OM en Champions League après sa déroute à Bruges (0-3). Et ça fait mal…

Ce matin, l’OM est en tête de toutes les tendances sur les réseaux sociaux ! Les mots-clef « OM », « BRUOM », « De Zerbi », « Benatia » et « McCourt » sont devant tout le reste ! Il faut dire que les Olympiens ont vraiment mérité cette pole position de la honte avec leur élimination ridicule de la Champions League suite à une prestation tout aussi ridicule à Bruges (0-3). La soirée cauchemardesque, débutée avec deux buts encaissés lors des dix premières minutes, s’est prolongée après le coup de sifflet final et ce but du gardien du Benfica contre le Real (4-2) qui a qualifié les Portugais pour les play-offs aux dépens des Phocéens.

« Parfois, je me demande pourquoi je m’inflige ça à 62 ans »

C’en était trop pour Eric Di Méco, qui a explosé sur RMC : « Je ne sais pas quoi dire. Franchement, je ne sais pas quoi dire. Après le match de Liverpool, quand on imaginait comment l’OM pouvait être éliminé de la compétition, ça semblait impossible. Il y a avait des stats qui arrivaient sauf qu’à un moment, les matchs, il faut les jouer. C’est la honte de l’OM en Coupe d’Europe. J’avais commenté une des dernières campagnes, celle à zéro point et où tu te demandes ce que tu fais à commenter les matchs de l’OM ou à les regarder. Et là, on est la première équipe française à être éliminée dans cette nouvelle formule où tout le monde se qualifie, même des équipes de Chypre ou de je ne sais plus où… »

« J’ai vu des images terribles sur le banc de touche avec des dirigeants qui regardent le match sur le téléphone et qui gueulaient parce que l’arbitre ne sifflait pas à Benfica. Mais quand tu as fais ça (la prestation à Bruges), ne regarde pas les autres matchs ! Regarde-toi ! On est les cons de la soirée ! J’en ai marre ! Parfois, être supporter de l’OM ces dernières années… Parfois, je me demande pourquoi je m’inflige ça à 62 ans. Normalement quand tu as fait une carrière de joueur, tu es un peu détaché des résultats, tu regardes ça de loin et tu as du recul. Pourquoi je me rends malheureux pour des matchs comme ça ? Pourquoi ? »

« Ils ont défoncé le mur de la honte »

Daniel Riolo n’a pas dit autre chose : « Sortir de la poule, ce n’est pas un résultat en soi pour une équipe française, ou l’OM. C’est juste la moindre des choses, et éviter la honte. On ne parle plus de résultats, de moyens, de ce que tu peux espérer. On sait bien que l’OM ne pouvait pas gagner la Ligue des champions, ni atteindre les quarts de finale. Tu dois juste ne pas être éliminé pour ne pas être honteux. C’est le minimum syndical pour éviter la honte et l’OM n’a pas su l’éviter. Malgré la défaite contre Liverpool, jamais de la vie tu ne peux perdre 3-0 à Bruges. On parle de Bruges qui a galéré battre Zulte-Waregem (4-3) en championnat ce week-end, qui est souvent bon en Ligue des champions mais qui a du mal en championnat ces derniers temps, qui prend beaucoup de buts. Rien ne plaide pour l’OM, personne ne peut être l’avocat de l’OM ce soir. Il était sur un fil, un coup bien, un coup pas bien… Tu supportes parce que tant que c’est comme ça, ça va, tu as des satisfactions. Là, c’est le néant. Même à 2-0, ça passait. C’est pour ça que je dis qu’ils ont défoncé le mur de la honte ce soir. C’est pire que tout ».