OM : De Zerbi demande pardon après l’élimination en Ligue des Champions

Coup de tonnerre sur la planète OM : les Phocéens ne verront pas la suite de la Ligue des Champions, sèchement battus par un Club Bruges sans état d’âme (0-3). Le vestiaire marseillais, sonné, a laissé place à un Roberto De Zerbi lucide et ébranlé, qui n’a pas cherché d’excuses pour expliquer ce naufrage européen.

Dans un match couperet, l’OM a sombré d’entrée mercredi soir face à l’intensité du Club Bruges, encaissant deux buts rapides et ne parvenant jamais à inverser la dynamique. Après la gifle reçue contre Liverpool, le regain d’espoir face à Lens n’aura été qu’un feu de paille. Cette fois, la marche était bien trop haute : pas de sursaut, pas de miracle, un revers cinglant (0-3) qui acte une cruelle élimination de la C1. Cette sortie de route s’ajoute à une saison marquée par des hauts et des bas, laissant les supporters dans la frustration et l’incompréhension.

De Zerbi reconnaît l’échec et s’excuse auprès des supporters de l’OM

Au coup de sifflet final, Roberto De Zerbi n’a pas fui ses responsabilités. Le technicien italien a joué la carte de la transparence : « On a commencé le match de très mauvaise manière, on savait qu’ils partaient fort. On a pris deux buts, on commençait à attaquer, mais ça ne marchait pas. »

Loin de minimiser l’ampleur du revers, De Zerbi a posé des mots justes sur la douleur du moment : il a tenu à assumer la mauvaise prestation de ses joueurs, tout en adressant un message direct aux supporters et au club.

« On n’a pas réussi à marquer, ni en première ni en seconde période. On aurait pu être plus attentif, mais c’est une mauvaise journée, il faut demander pardon. Aujourd’hui, on a très mal joué et c’est dommage. »

Cette élimination en Ligue des Champions, douloureuse, vient renforcer le constat : l’OM n’a jamais su enchaîner les bons résultats assez longtemps pour rassurer. Entre la claque subie face à Liverpool et le sursaut contre Lens, Marseille oscille, incapable de trouver la constance dont rêvent ses supporters. Le mea culpa de De Zerbi ouvre désormais la porte à une profonde remise en cause.