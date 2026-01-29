OM : Roberto De Zerbi vers un départ, une énorme bombe est lâchée !

À l’OM, le sort de Roberto De Zerbi bascule dans l’urgence. Quelques heures à peine après une élimination retentissante en Ligue des champions et une défaite cinglante sur la pelouse de Bruges, l’entraîneur italien se retrouve au centre de toutes les discussions. Son avenir à l’OM n’a jamais semblé aussi proche d’un point de rupture.

Une élimination aux lourdes conséquences

La déroute subie mercredi à Bruges n’était pas un simple faux pas : elle a déclenché une onde de choc au sein du club. Exit la plus grande scène européenne, retour brutal sur terre pour l’OM qui encaisse six buts en deux rencontres, un affront difficile à digérer. À la clé, une remise en question générale, mais c’est le statut de De Zerbi qui vacille en priorité sur la Canebière.

De Zerbi absent et en discussions avec la direction

Au moment où le groupe se regroupe à Clairefontaine pour préparer le déplacement sur le terrain du Paris FC, l’entraîneur est porté manquant. Officiellement, il n’est plus aux côtés de ses joueurs depuis jeudi matin. Dans le secret des couloirs, on négocie déjà son sort : une séparation rapide n’est plus un tabou, même si rien n’a encore été entériné par la direction.

Benatia : une charge sur les joueurs, pas (encore) sur le coach

Face à la tempête, Medhi Benatia a choisi de cibler les joueurs en premier. Le directeur sportif n’a pas mâché ses mots au micro, évoquant une faute professionnelle et une sensation de honte rarement ressentie au fil de sa carrière. Ses propos visent à secouer le vestiaire, mais glissent sur le rôle du coach, laissant planer le doute sur une éventuelle sanction immédiate. Malgré tout, la pression devient palpable autour de De Zerbi, comme le rapporte RMC.

Un changement d’entraîneur en préparation ?

Personne n’ose affirmer que De Zerbi dirigera l’équipe lors du prochain match de Ligue 1. Le déplacement majeur face au Paris FC pourrait se faire sans lui, les discussions internes laissant entrevoir une issue rapide. La saison de l’OM se joue sans doute là, au croisement d’une crise sportive et d’une décision qui pourrait marquer un vrai tournant.

La tension ne retombe pas dans l’attente d’une décision définitive du club. Après une carrière de joueur puis de technicien marquée par la créativité et l’audace, l’entraîneur italien fait face aujourd’hui à l’un des moments les plus critiques de son parcours sur les bords de la Méditerranée. Assez cocasse quand, quelques jours plus tôt, Pablo Longoria déclarait ceci : « Je serais ravi que Roberto reste longtemps. J’aimerais qu’il devienne comme Diego Simeone à l’Atlético de Madrid ».