OM : un joueur accusé de surjouer la déception devant les médias après Bruges !

Par Raphaël Nouet - 29 Jan 2026, 13:44
Geoffrey Kondogbia, Facundo Medina et Pierre-Emile Hojbjerg.
Selon L’Equipe, les joueurs de l’OM étaient abattus après leur contre-performance face à Bruges (0-3) mais certains ont surjoué la déception. Le quotidien sportif en cite notamment un…

Hier soir, alors que leurs supporters étaient furieux, les joueurs de l’OM étaient, eux, abattus. Alors qu’ils étaient certains de se qualifier pour les play-offs de la Champions League en cas de victoire à Bruges, ils n’ont pas vu le jour, encaissant deux buts dans les dix premières minutes pour finalement s’incliner 0-3. Comble de la soirée cauchemardesque, un but du gardien du Benfica au bout du temps additionnel les a carrément éliminés de la compétition continentale. Une contre-performance de plus dans un grand rendez-vous et surtout une humiliation à l’échelle mondiale.

« L’abattement semblait parfois un peu surjoué… »

L’Equipe publie un article sur les heures qui ont suivi cette sortie de route indigne. Les dirigeants marseillais n’ont pas décoléré de toute la soirée, Medhi Benatia allumant notamment ses joueurs devant les médias. Mais surtout, le quotidien sportif assure que certains ont surjoué la déception devant les médias, citant notamment… Pierre-Emile Hojbjerg ! « L’abattement était fort, peut-on lire. Il semblait parfois un peu surjoué, comme quand Pierre-Emile Hojbjerg jetait un coup d’œil aux journalistes entre deux grimaces, le pas traînant et fatigué. »

Difficile d’imaginer le Danois, habité par la haine de la défaite, même dans les petits jeux à l’entraînement, ne pas être impacté par ce type de contre-performance. Une telle accusation devrait encore valoir les foudres de la direction de l’OM à L’Equipe, elle qui est déjà boycottée par Pablo Longoria et Medhi Benatia…

