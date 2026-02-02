L’Equipe a annoncé un accord proche entre l’OM et le FC Utrecht pour le transfert de Souffian El Karouani (25 ans). Il s’agissait en réalité d’une fake news…

Ce matin, on pouvait lire dans L’Equipe que l’OM était sur le point de finaliser le recrutement de Souffian El Karouani. En fin de contrat en juin avec Utrecht, le latéral gauche marocain, meilleur passeur décisif d’Europe à son poste (15), allait recruter pour 3 M€ par les Phocéens, plus 15% sur une future revente. Il devait s’engager jusqu’en 2030. Une arrivée qui faisait sens puisque Medhi Benatia suit le joueur depuis des mois et qu’en l’absence d’Emerson Palmieri, blessé, Facundo Medina rencontre bien des difficultés au poste de latéral gauche.

El Karouani devrait bien terminer la saison à Utrecht

Sauf qu’il s’agissait d’une énorme fake news ! Sur X, le compte @taharit77 a expliqué comment il avait trollé L’Equipe sur ce sujet en se faisant passer pour un proche d’El Karouani. En réalité, le latéral devrait bien terminer la saison avec le FC Utrecht et partir libre en juin. L’OM fait partie des clubs intéressés mais, pour l’heure, il n’y aurait rien de signé.

En outre, Roberto De Zerbi a annoncé la bonne nouvelle en conférence de presse en début d’après-midi : Emerson Palmieri est de retour et il pourrait jouer contre le Stade Rennais demain soir en Coupe de France. Si le Brésilien va mieux, l’OM n’a définitivement pas de raison de recruter dès à présent un latéral gauche.