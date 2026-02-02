À LA UNE DU 2 FéV 2026
[17:24]FC Nantes Mercato : coup de froid sur la poste Maamma (Watford)
[17:12]PSG Mercato : une signature improbable bouclée
[16:46]Stade Rennais Mercato : un ancien de l’ASSE arrive !
[16:30]OM Mercato : El Karouani, l’incroyable fake news
[16:07]PSG Mercato : c’est signé pour Kamara, un vrai cadeau à l’OL !
[15:53]FC Nantes Mercato : le LOSC a recruté une piste offensive des Canaris !
[15:41]OM : Murillo, le mercato, les supporters, Rennes… les annonces fortes de De Zerbi !
[15:30]FC Nantes : Kita et le Stade Rennais font front commun pour boucler le mercato !
[15:00]ASSE Mercato : un club anglais frappe à la porte pour Ekwah !
[14:30]OM : mauvaise nouvelle avant le Stade Rennais
OM Mercato : El Karouani, l’incroyable fake news

Par Raphaël Nouet - 2 Fév 2026, 16:30
Souffian El Karouani dégageant un ballon lors d'un match du FC Utrecht.
L’Equipe a annoncé un accord proche entre l’OM et le FC Utrecht pour le transfert de Souffian El Karouani (25 ans). Il s’agissait en réalité d’une fake news…

Ce matin, on pouvait lire dans L’Equipe que l’OM était sur le point de finaliser le recrutement de Souffian El Karouani. En fin de contrat en juin avec Utrecht, le latéral gauche marocain, meilleur passeur décisif d’Europe à son poste (15), allait recruter pour 3 M€ par les Phocéens, plus 15% sur une future revente. Il devait s’engager jusqu’en 2030. Une arrivée qui faisait sens puisque Medhi Benatia suit le joueur depuis des mois et qu’en l’absence d’Emerson Palmieri, blessé, Facundo Medina rencontre bien des difficultés au poste de latéral gauche.

El Karouani devrait bien terminer la saison à Utrecht

Sauf qu’il s’agissait d’une énorme fake news ! Sur X, le compte @taharit77 a expliqué comment il avait trollé L’Equipe sur ce sujet en se faisant passer pour un proche d’El Karouani. En réalité, le latéral devrait bien terminer la saison avec le FC Utrecht et partir libre en juin. L’OM fait partie des clubs intéressés mais, pour l’heure, il n’y aurait rien de signé.

En outre, Roberto De Zerbi a annoncé la bonne nouvelle en conférence de presse en début d’après-midi : Emerson Palmieri est de retour et il pourrait jouer contre le Stade Rennais demain soir en Coupe de France. Si le Brésilien va mieux, l’OM n’a définitivement pas de raison de recruter dès à présent un latéral gauche.

