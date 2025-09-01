OM Mercato : Maupay vers la Liga plutôt que la Serie A ?
Chancel Mbemba va s’engager avec le LOSC !

Chancel Mbemba va s’engager avec le LOSC !
Louis Chrestian
1 septembre 2025

Le LOSC frappe un grand coup sur le marché des transferts avec l’arrivée imminente de Chancel Mbemba. Libre depuis la fin de son contrat à l’Olympique de Marseille, le défenseur central congolais rejoint l’effectif nordiste pour combler le départ de Bafodé Diakité et apporter son expérience à une équipe ambitieuse, actuellement sur le podium après trois journées de Ligue 1. Mbemba s’apprête à relever un nouveau défi sous les couleurs des Dogues, dans une opération jugée majeure en cette fin de mercato.

L’arrivée de Mbemba : un renfort de poids pour la défense lilloise

Face au besoin urgent de restructurer sa défense centrale après le transfert de Bafodé Diakité vers Bournemouth, le LOSC n’a pas tardé à se positionner sur un profil chevronné. L’arrivée de Chancel Mbemba, connue de tous les suiveurs du championnat français, marquera le retour d’un leader expérimenté en Ligue 1. Sa signature devrait stabiliser la charnière lilloise et rassurer le vestiaire, au moment où le club affiche clairement ses ambitions sur la scène nationale.

Le profil de Chancel Mbemba : expérience et ambitions

Né à Kinshasa, Chancel Mbemba totalise 85 sélections et 6 buts avec l’équipe nationale de la RD Congo. Parcours riche en Europe : des débuts à Anderlecht, à l’expérience anglaise avec Newcastle, puis des passages marquants à Porto et Marseille, où sa valeur marchande a grimpé jusqu’à 20 millions d’euros. Solide défensivement, il compte 371 matches professionnels, dont 31 en Ligue des champions et 22 en Ligue Europa. Un atout de taille pour la défense lilloise, où sa polyvalence et sa rigueur pourraient faire rapidement la différence.

Pourquoi Lille a accéléré après le départ de Diakité

Le départ de Bafodé Diakité pour la Premier League, après une progression continue au sein de l’effectif lillois, laissait un vide important à combler en défense centrale. La direction du LOSC s’est activée pour ne pas laisser filer l’opportunité d’attirer Chancel Mbemba, dont la disponibilité immédiate et le statut international correspondaient parfaitement aux besoins de l’équipe. Ce recrutement stratégique permet de replacer la solidité défensive au cœur du projet lillois, offrant ainsi de nouvelles solutions à Alexsandro et Nathan Ngoy.

Les enjeux de l’arrivée : durée, état physique, ambitions du LOSC

Mbemba s’est engagé pour une courte durée, une saison, avec la mission d’apporter son expérience et son leadership dès cette année. Après une longue période sans compétitions officielles, sa condition physique sera scrutée de près dès sa visite médicale. La concurrence en charnière devrait ainsi s’intensifier, stimulant tout l’effectif défensif des Dogues. Cette arrivée confirme la volonté du LOSC de s’appuyer sur un collectif ambitieux, désireux de conserver sa place sur le podium et jouer les premiers rôles cette saison.

Un mercato encore animé à Lille

L’officialisation imminente de Calvin Verdonk vient compléter ce mercato dynamique, illustrant la volonté du club de renforcer chaque secteur clé. La transfert et arrivée de Calvin Verdonk au LOSC s’inscrit dans une stratégie cohérente et ambitieuse. Pour suivre d’autres mouvements notables, le site MediaFoot détaille l’activité incessante des Dogues sur le marché.

