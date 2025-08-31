Revue de presse : le LOSC tient son nouveau latéral gauche

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire une revue de presse sur ce qu’il s’est passé ces dernières heures au sein des autres clubs.

L’info principale

LOSC : une nouvelle recrue en approche à Lille



Selon L’Équipe, le LOSC a bouclé le transfert de Calvin Verdonk, latéral gauche polyvalent de 28 ans et international indonésien, en provenance du NEC Nimègue pour environ 3 M€. Formé au Feyenoord et capable de jouer également en défense centrale, il viendra concurrencer Romain Perraud et renforcer l’arrière-garde lilloise. Il jouera un dernier match en Eredivisie avant de passer sa visite médicale lundi.

Mais aussi…

Stade Brestois : Brest veut faire revenir Lucas Tousart en L1

Selon L’Équipe, le Stade Brestois cherche à recruter Lucas Tousart, milieu défensif expérimenté, en négociant avec l’Union Berlin et en essayant de convaincre l’ancien Lyonnais de revenir en Ligue 1. Le transfert est en discussion, mais les modalités restent à définir, d’autant que Tousart n’a plus qu’un an de contrat et que Brest dispose d’un budget limité.

FC Metz : un nouveau défenseur central au FCM

Le FC Metz renforce sa défense avec l’arrivée de Terry Yegbe (24 ans) en provenance d’Elfsborg, en Suède. Formé au Ghana, le défenseur central de 1,95 m s’est imposé en Europe du Nord avant de briller en Coupe d’Europe avec Elfsborg et de découvrir la sélection nationale ghanéenne en novembre 2024. Yegbe s’engage pour quatre saisons avec le club messin, jusqu’en juin 2029, et portera le numéro 15.

AS Monaco : l’ASM lorgne un défenseur central de Serie B

Selon Foot Mercato, l’AS Monaco cherche un défenseur central et s’intéresse à Joel Schingtienne (23 ans), formé à l’OH Leuven et actuellement à Venise. Révélation de la seconde moitié de la saison en Serie A, le Belge, rapide et solide dans le jeu aérien, pourrait rejoindre Monaco en prêt après la relégation de son club en Serie B.

OGC Nice : Badredine Bouanani vers Stuttgart, Tom Louchet également ?

Selon Foot Mercato, Badredine Bouanani va quitter l’OGC Nice pour Stuttgart. L’international algérien, devenu un titulaire clé cette saison, va s’engager pour cinq ans avec le club allemand dans un transfert évalué à 20 M€ bonus compris. Il a été autorisé à passer sa visite médicale.

En parallèle, Tom Louchet, milieu polyvalent de 22 ans, pourrait quitter l’OGC Nice avant la clôture du mercato lundi, selon RMC Sport. Après avoir été double passeur décisif contre Auxerre, le joueur souhaite se fixer au milieu, alors que le club renforce son couloir avec Tiago Gouveia et cible Charles Vanhoutte. Des clubs étrangers et un club de Ligue 1, qui est Auxerre, se sont renseignés sur lui, et Louchet a exprimé son souhait de partir.

Paris FC : un attaquant portugais ciblé

Selon Foot Mercato, le Paris FC cherche à renforcer son attaque et s’intéresse à l’ailier portugais Jota Silva (26 ans), actuellement à Nottingham Forest. Le club tente un prêt payant de 3 M€ avec option d’achat à 15 M€, mais le président grec souhaite une vente. Le Sporting suit également le joueur.

Stade Rennais : le mercato s’agite au SRFC

Rennes espérait recruter Conrad Harder en provenance du Sporting pour environ 24 M€ et un contrat de cinq ans. Cependant, malgré un accord initial avec le club portugais, le Stade Rennais s’est retiré du dossier samedi, après que la porte a été laissée ouverte à d’autres clubs comme le RB Leipzig. Rennes explore désormais d’autres pistes offensives, notamment Breel Embolo (Monaco) et Lucas Stassin (Saint-Étienne), au cas où Harder ne viendrait pas.

En parallèle, Fabian Rieder, le milieu suisse revenu de prêt de Stuttgart, souhaite quitter Rennes et retourner en Bundesliga. Selon Ouest-France, Augsbourg est proche de finaliser son transfert pour environ 8 M€ avec un pourcentage à la revente. Ce départ s’ajoutera à ceux d’Ibrahim Salah (FC Bâle) et Ayanda Sishuba (prêt à Montpellier).

RC Strasbourg : un milieu offensif prêté en Ligue 2

Rayane Messi, jeune milieu offensif international français chez les jeunes, quitte le Racing pour un prêt à Pau jusqu’à la fin de la saison 2025-2026 en Ligue 2. Titulaire en Coupe de France l’an dernier et l’un des plus jeunes buteurs de l’histoire du Racing, il avait prolongé son contrat avec le club jusqu’en 2030.

Toulouse FC : c’est imminent pour Jaydee Canvot

Jaydee Canvot va devenir officiellement joueur de Crystal Palace, sa visite médicale étant prévue dans la journée. Le club anglais a conclu son transfert depuis Toulouse pour un montant de 27 millions d’euros, selon Fabrizio Romano.