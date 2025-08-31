ASSE Mercato : Mickaël Nadé clarifie son avenir chez les Verts
BUT! Football Club
Logo de PSG
PSG
Logo de OM
OM
Logo de OL
OL
Logo de ASSE
ASSE
Logo de FC NANTES
FC NANTES
Logo de RC LENS
RC LENS
Logo de STADE RENNAIS
STADE RENNAIS
Logo de LOSC
LOSC
Logo de REAL MADRID
REAL MADRID
Logo de FC BARCELONE
FC BARCELONE
Logo de FRANCE
FRANCE

Revue de presse : le LOSC tient son nouveau latéral gauche

Revue de presse : le LOSC tient son nouveau latéral gauche
William Tertrin
31 août 2025

Si But! Football Club traite en premier lieu l’actualité de certaines équipes de l’élite, nous avons décidé de vous faire une revue de presse sur ce qu’il s’est passé ces dernières heures au sein des autres clubs.

L’info principale

LOSC : une nouvelle recrue en approche à Lille

Selon L’Équipe, le LOSC a bouclé le transfert de Calvin Verdonk, latéral gauche polyvalent de 28 ans et international indonésien, en provenance du NEC Nimègue pour environ 3 M€. Formé au Feyenoord et capable de jouer également en défense centrale, il viendra concurrencer Romain Perraud et renforcer l’arrière-garde lilloise. Il jouera un dernier match en Eredivisie avant de passer sa visite médicale lundi.

Mais aussi…

Stade Brestois : Brest veut faire revenir Lucas Tousart en L1

Selon L’Équipe, le Stade Brestois cherche à recruter Lucas Tousart, milieu défensif expérimenté, en négociant avec l’Union Berlin et en essayant de convaincre l’ancien Lyonnais de revenir en Ligue 1. Le transfert est en discussion, mais les modalités restent à définir, d’autant que Tousart n’a plus qu’un an de contrat et que Brest dispose d’un budget limité.

FC Metz : un nouveau défenseur central au FCM

Le FC Metz renforce sa défense avec l’arrivée de Terry Yegbe (24 ans) en provenance d’Elfsborg, en Suède. Formé au Ghana, le défenseur central de 1,95 m s’est imposé en Europe du Nord avant de briller en Coupe d’Europe avec Elfsborg et de découvrir la sélection nationale ghanéenne en novembre 2024. Yegbe s’engage pour quatre saisons avec le club messin, jusqu’en juin 2029, et portera le numéro 15.

AS Monaco : l’ASM lorgne un défenseur central de Serie B

Selon Foot Mercato, l’AS Monaco cherche un défenseur central et s’intéresse à Joel Schingtienne (23 ans), formé à l’OH Leuven et actuellement à Venise. Révélation de la seconde moitié de la saison en Serie A, le Belge, rapide et solide dans le jeu aérien, pourrait rejoindre Monaco en prêt après la relégation de son club en Serie B.

OGC Nice : Badredine Bouanani vers Stuttgart, Tom Louchet également ?

Selon Foot Mercato, Badredine Bouanani va quitter l’OGC Nice pour Stuttgart. L’international algérien, devenu un titulaire clé cette saison, va s’engager pour cinq ans avec le club allemand dans un transfert évalué à 20 M€ bonus compris. Il a été autorisé à passer sa visite médicale.

En parallèle, Tom Louchet, milieu polyvalent de 22 ans, pourrait quitter l’OGC Nice avant la clôture du mercato lundi, selon RMC Sport. Après avoir été double passeur décisif contre Auxerre, le joueur souhaite se fixer au milieu, alors que le club renforce son couloir avec Tiago Gouveia et cible Charles Vanhoutte. Des clubs étrangers et un club de Ligue 1, qui est Auxerre, se sont renseignés sur lui, et Louchet a exprimé son souhait de partir.

Paris FC : un attaquant portugais ciblé

Selon Foot Mercato, le Paris FC cherche à renforcer son attaque et s’intéresse à l’ailier portugais Jota Silva (26 ans), actuellement à Nottingham Forest. Le club tente un prêt payant de 3 M€ avec option d’achat à 15 M€, mais le président grec souhaite une vente. Le Sporting suit également le joueur.

Stade Rennais : le mercato s’agite au SRFC

Rennes espérait recruter Conrad Harder en provenance du Sporting pour environ 24 M€ et un contrat de cinq ans. Cependant, malgré un accord initial avec le club portugais, le Stade Rennais s’est retiré du dossier samedi, après que la porte a été laissée ouverte à d’autres clubs comme le RB Leipzig. Rennes explore désormais d’autres pistes offensives, notamment Breel Embolo (Monaco) et Lucas Stassin (Saint-Étienne), au cas où Harder ne viendrait pas.

En parallèle, Fabian Rieder, le milieu suisse revenu de prêt de Stuttgart, souhaite quitter Rennes et retourner en Bundesliga. Selon Ouest-France, Augsbourg est proche de finaliser son transfert pour environ 8 M€ avec un pourcentage à la revente. Ce départ s’ajoutera à ceux d’Ibrahim Salah (FC Bâle) et Ayanda Sishuba (prêt à Montpellier).

RC Strasbourg : un milieu offensif prêté en Ligue 2

Rayane Messi, jeune milieu offensif international français chez les jeunes, quitte le Racing pour un prêt à Pau jusqu’à la fin de la saison 2025-2026 en Ligue 2. Titulaire en Coupe de France l’an dernier et l’un des plus jeunes buteurs de l’histoire du Racing, il avait prolongé son contrat avec le club jusqu’en 2030.

Toulouse FC : c’est imminent pour Jaydee Canvot

Jaydee Canvot va devenir officiellement joueur de Crystal Palace, sa visite médicale étant prévue dans la journée. Le club anglais a conclu son transfert depuis Toulouse pour un montant de 27 millions d’euros, selon Fabrizio Romano.

AS MonacoFC MetzLigue 1LOSCOGC NiceParis FCRC StrasbourgStade BrestoisStade RennaisToulouse FC
#revue de presse

Les plus lus

OM : le groupe de Roberto De Zerbi pour l’Olympico face à l’OL
Ligue 1...

OM : le groupe de Roberto De Zerbi pour l’Olympico face à l’OL

Par William Tertrin
ASSE Mercato : Mickaël Nadé clarifie son avenir chez les Verts
ASSE...

ASSE Mercato : Mickaël Nadé clarifie son avenir chez les Verts

Par William Tertrin
Revue de presse : le LOSC tient son nouveau latéral gauche
AS Monaco...

Revue de presse : le LOSC tient son nouveau latéral gauche

Par William Tertrin
OM Mercato : Bamo Meïté va quitter l’OM pour un autre club de Ligue 1
Mercato...

OM Mercato : Bamo Meïté va quitter l’OM pour un autre club de Ligue 1

Par William Tertrin
OM Mercato : Adrien Rabiot peut faire trembler l’OM et continue de négocier avec l’AC Milan
Mercato...

OM Mercato : Adrien Rabiot peut faire trembler l’OM et continue de négocier avec l’AC Milan

Par William Tertrin
OM Mercato : Geronimo Rulli a failli quitter l’OM après l’affaire Rabiot-Rowe !
Mercato...

OM Mercato : Geronimo Rulli a failli quitter l’OM après l’affaire Rabiot-Rowe !

Par William Tertrin
FC Nantes : Luis Castro en demande plus à ses joueurs et n’exclut pas une dernière recrue
FC Nantes...

FC Nantes : Luis Castro en demande plus à ses joueurs et n’exclut pas une dernière recrue

Par William Tertrin
OL – OM : les compos probables de Paulo Fonseca et Roberto De Zerbi
Ligue 1...

OL – OM : les compos probables de Paulo Fonseca et Roberto De Zerbi

Par William Tertrin
Real Madrid : Xabi Alonso se dit satisfait du début de saison et ne s’inquiète pas pour Mbappé
Liga...

Real Madrid : Xabi Alonso se dit satisfait du début de saison et ne s’inquiète pas pour Mbappé

Par William Tertrin
ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Pour dominer la L2, les Verts devront quand même être meilleurs ! »
ASSE...

ASSE – L’analyse de Laurent Hess : « Pour dominer la L2, les Verts devront quand même être meilleurs ! »

Par Laurent Hess
ASSE Mercato : Eirik Horneland évoque la fin du mercato et la situation de Pierre Ekwah
ASSE...

ASSE Mercato : Eirik Horneland évoque la fin du mercato et la situation de Pierre Ekwah

Par William Tertrin
PSG : Ousmane Dembélé donne de ses nouvelles après sa blessure contre Toulouse
Ligue 1...

PSG : Ousmane Dembélé donne de ses nouvelles après sa blessure contre Toulouse

Par William Tertrin
Enzo Molebe, la pépite de l'OL, potentiellement sur le départ ?
Mercato...

OL Mercato : un accord est tombé pour le départ d’un attaquant lyonnais

Par William Tertrin
RC Lens : le verdict est tombé pour Deiver Machado, blessé face à Brest
Ligue 1...

RC Lens : le verdict est tombé pour Deiver Machado, blessé face à Brest

Par William Tertrin
OM Mercato : tout est bouclé pour le transfert d’Emerson Palmieri à l’OM !
Mercato...

OM Mercato : tout est bouclé pour le transfert d’Emerson Palmieri à l’OM !

Par William Tertrin
PSG : Luis Enrique réagit au triplé sensationnel de Neves et croise les doigts pour Dembélé
Ligue 1...

PSG : Luis Enrique réagit au triplé sensationnel de Neves et croise les doigts pour Dembélé

Par William Tertrin
LOSC : Bruno Genesio temporise l’énorme victoire lilloise face à Lorient
Ligue 1...

LOSC : Bruno Genesio temporise l’énorme victoire lilloise face à Lorient

Par William Tertrin
ASSE – Grenoble : Nadé buteur, Cardona maladroit, Lamba passif… les notes des Verts
ASSE...

ASSE – Grenoble : Nadé buteur, Cardona maladroit, Lamba passif… les notes des Verts

Par Laurent Hess
Real Madrid : les Madrilènes assurent contre Majorque et prennent la tête de la Liga
Liga...

Real Madrid : les Madrilènes assurent contre Majorque et prennent la tête de la Liga

Par William Tertrin
PSG : neuf buts au total, triplé de Neves, deux penaltys arrêtés par Chevalier… Paris remporte un match fou à Toulouse
Ligue 1...

PSG : neuf buts au total, triplé de Neves, deux penaltys arrêtés par Chevalier… Paris remporte un match fou à Toulouse

Par William Tertrin
ASSE : Horneland lâche sa frustration après le nul contre Grenoble et s’explique pour Stassin
ASSE...

ASSE : Horneland lâche sa frustration après le nul contre Grenoble et s’explique pour Stassin

Par William Tertrin
Neal Maupay (OM)
Mercato...

RC Lens Mercato : Lens a trouvé un nouveau club à Labeau-Lascary et relance l’OM pour Maupay

Par William Tertrin
ASSE : les Verts calent contre Grenoble mais restent leaders de Ligue 2
ASSE...

ASSE : les Verts calent contre Grenoble mais restent leaders de Ligue 2

Par William Tertrin
OM Mercato : Arthur Vermeeren est arrivé à Marseille (vidéo)
Mercato...

OM Mercato : Arthur Vermeeren est arrivé à Marseille (vidéo)

Par William Tertrin

Vidéos

Plus de vidéos
Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon
Ligue 1...

Talkshow OL : l’Olympico, la fin du Mercato… Vers une folle semaine à Lyon

Par Alexandre Corboz
Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…
ASSE...

Stassin vers Rennes, l’ASSE menacée au mercato…

Par Louis Chrestian
Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !
Ligue 1...

Talkshow RC Lens : recrues, compo, pronostic… tout est dit avant Le Havre !

Par William Tertrin
Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser
Ligue 1...

Talkshow OL : Merah, Molebe, Gomes … Les pépites de l’Académie qui pourraient exploser

Par Alexandre Corboz
Chidozie Awaziem, Luis Castro et Matthis Abline
FC Nantes...

FC Nantes : l’équipe type de Luis Castro avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Igor Paixao, Roberto De Zerbi et Mason Greenwood
Ligue 1...

OM : l’équipe type de De Zerbi avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
Jonathan Gradit, Pierre Sage et Florian Thauvin
Ligue 1...

RC Lens : l’équipe type de Sage avec Thauvin

Par Fabien Chorlet
Joao Ferreira, Eirik Horneland et Lucas Stassin
ASSE...

ASSE : l’équipe type d’Horneland avec toutes les recrues

Par Fabien Chorlet
RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux
Ligue 1...

RC Lens : ce qu’on retient des 3 premiers matchs amicaux

Par Fabien Chorlet