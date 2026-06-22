La rumeur se confirme : on parle désormais d'une piste sérieuse, avec des premiers contacts.

Sur le départ de l’OM cet été, Mason Greenwood (24 ans) semble se rapprocher de l’AS Rome, très active sur ce dossier phare du mercato.

Le dossier Mason Greenwood pourrait bien s’accélérer brutalement dans les prochains jours. Alors que l’OM prépare un mercato sous tension avec le passage devant la DNCG, l’avenir de l’ailier anglais reste l’un des sujets les plus sensibles du moment.

La Roma se rapproche de exigences de l’OM

Le joueur de 24 ans est au centre d’un feuilleton XXL sur le marché des transferts. Et selon La Repubblica, un sérieux candidat se détache : l’AS Rome. Le club italien serait passé à la vitesse supérieure pour tenter de boucler l’opération. Toujours selon le média italien, les dirigeants romains seraient prêts à se rapprocher des exigences de l’OM, fixées autour de 55 millions d’euros bonus compris. La formule envisagée serait structurée : 20 millions immédiatement, puis le reste étalé sur deux à trois saisons. Une approche qui pourrait correspondre aux attentes marseillaises, dans un contexte où la trésorerie et les garanties financières sont scrutées de près par les instances.

Mais l’élément le plus marquant de ce dossier reste ailleurs. Le propriétaire de l’AS Rome, Dan Friedkin, aurait directement contacté Frank McCourt pour discuter des modalités du transfert. Un échange de haut niveau qui montre à quel point le club italien est déterminé à avancer sur ce dossier prioritaire. En parallèle, un accord de principe aurait déjà été trouvé entre la Roma et le joueur, notamment autour d’un contrat progressif estimé à 5 millions d’euros par an. Une base salariale qui témoigne de la volonté romaine de convaincre rapidement l’attaquant.

Friedkin a contacté McCourt

Autre élément important : une clause fixée à 60 millions d’euros entrerait en vigueur à partir du 1er juillet, ce qui pourrait rebattre les cartes dans la négociation si le dossier traîne encore quelques jours. Pour l’OM, la situation est donc stratégique. Le club phocéen pourrait réaliser une très belle opération financière, mais doit aussi gérer un timing délicat, entre exigences sportives de Roberto De Zerbi et impératifs économiques imposés par la DNCG.

En cas de départ, Greenwood laisserait un vide offensif important, mais offrirait aussi à Marseille une marge de manœuvre cruciale pour rééquilibrer son effectif et accélérer d’autres pistes du mercato. Les prochaines heures s’annoncent donc déterminantes. Entre la pression italienne, l’implication directe des propriétaires et les contraintes marseillaises, le dossier Greenwood est clairement en train de basculer dans une nouvelle dimension.