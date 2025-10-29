Tenu en échec par Angers (2-2) et le Paris FC (3-3), l’OM et l’OL ont laissé passer une occasion en or de revenir à hauteur du PSG.

Après le match nul du PSG sur le terrain de Lorient (1-1) et la défaite du RC Lens à Metz (0-2), l’OL et l’OM avaient un gros coup à jouer ce mercredi soir en clôture de la 10e journée de Ligue 1. Mais tous les deux ont laissé passer l’occasion de revenir à hauteur des Parisiens, et même de reprendre le fauteuil de leader pour l’OM, rejoint par Angers au bout du temps additionnel (2-2).

Vaz a failli renverser Angers

L’OM a vécu une sale première partie de soirée. L’équipe de De Zerbi a d’abord cru qu’elle allait concéder un 3e revers de rang toutes compétitions confondues puisqu’Angers menait 1-0 à la mi-temps grâce à Cherif, qui avait profité des errements de la défense olympienne pour fusiller Rulli après s’être joué d’Aguerd. Mais après la bronca du Vélodrome, l’OM a réagi au retour des vestiaires et c’est le jeune Robinio Vaz a signé un doublé. Coaching quasi gagnant pour Roberto De Zerbi qui l’avait fait entrer à la mi-temps, tout en laissant Aubameyang sur le terrain, le Gabonais se muant en passeur décisif sur l’égalisation. Mais Angers a profité des errements de la défense phocéenne pour arracher l’égalisation. Le scenario a été tout autre pour Lyon qui a longtemps pensé qu’il allait s’imposer au Paris FC. Corentin Tolisso a ouvert le score pour les Gones d’entrée de jeu sur un long dégagement de Dominik Greif, en profitant de la mauvaise gestion de la profondeur des Parisiens pour récupérer le ballon et ajuster Obed Nkambadio d’un tir croisé. Et Sulc, auteur d’un doublé, a permis à l’OL de mener 3-0 avant la réduction du score de Camara, dans une fin de match marquée par les expulsions d’Abner et De Smet. Mais dans la dernière demi-heure, Camara, Kebbal et Marchetti ont permis au PFC de revenir à 3-3. Un match nul qui fait glisser l’OL à la 5e place, puisque Monaco s’est imposé à Nantes (5-3) pendant que Strasbourg a battu Auxerre (3-0). L’OM est 3e, derrière Paris et Monaco. Fou, fou, fou !