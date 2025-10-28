L’OM donne des nouvelles de ses blessés et annonce certaines dates !

L’Olympique de Marseille a publié ce mardi un communiqué faisant le point sur la situation médicale de plusieurs joueurs de son effectif, actuellement en rééducation ou en reprise progressive.

Facundo Medina souffre d’une gêne à la cheville droite. Sa reprise de l’entraînement collectif est envisagée pour le 17 novembre 2025.

Leonardo Balerdi et Timothy Weah, tous deux touchés au mollet gauche pour Balerdi et à la cuisse gauche pour Weah, devraient retrouver le groupe dès le 3 novembre 2025.

Geoffrey Kondogbia, qui se remet d’une blessure au mollet droit, pourrait reprendre l’entraînement collectif à partir du 13 novembre 2025.

Hamed Traoré, touché à la cuisse droite, est lui proche de son retour, prévu pour le 30 octobre 2025.

Enfin, Amine Gouiri, opéré de l’épaule droite le 20 octobre 2025, est en phase de rééducation. Son indisponibilité est estimée à trois mois à compter de son opération, ce qui le tiendra éloigné des terrains jusqu’en janvier 2026.